Доллі Партон розповіла, чому відмовилася від чаювання з Кейт Міддлтон

Легендарна співачка пожартувала, що принцеси Уельська не збиралася піарити її новий альбом.

77-річна кантрі-співачка Доллі Партон розповіла в інтерв'ю, чому відмовилася від післяобіднього чаю з Кейт Міддлтон. Про це пише Daily Mail.

Авторка таких хітів, як Jolene і I Will Always Love You, розповіла, що отримала заповітне запрошення від 41-річної Кейт Міддлтон, коли була в Лондоні по роботі.

Розповідаючи про свою любов до британської столиці, співачка зізналася, що майже зіткнулася пліч-о-пліч з мешканцями Букінгемського палацу, але, на жаль, їй довелося відхилити запрошення.

Доллі сказала під час виступу на BBC Radio 2: "Цього разу мене навіть запросили випити чаю з Кейт, але я не змогла піти". Вона зазначила, що це було мило. А потім пожартувала у своєму фірмовому стилі про те, що змусило її відхилити запрошення.

"Вона не збиралася просувати мій рок-альбом, тому мені довелося сказати ні", — сказала Доллі. Вона також шкодувала про те, що не встигла вивчити Лондон під час свого туру, але дійшла висновку, що у неї ніколи не було достатньо часу, щоб грати роль туристки.

Хоч легенді кантрі і подобається Лондон та його атмосфера, вона бачила його тільки з вікна гастрольного автобуса.

Це сталося після того, як зірка заявила, що скоріше "впаде замертво" посеред пісні на сцені, ніж повісить мікрофон на стіну.

Незважаючи на наближення шістдесятирічної кар'єри в музичній індустрії, Доллі не планує йти на пенсію.

"Я ніколи не піду на пенсію. Я сподіваюся, що коли-небудь я впаду замертво посеред пісні на сцені — і, сподіваюся, тієї, яку я написала, — саме на це я і розраховую. У мене немає особливого вибору, але поки я збираюся заготовляти сіно, поки світить сонце", — пожартувала Доллі в ефірі Greatest Hits Radio.

Доллі володіє великим каталогом, що налічує близько 3000 пісень, і є автором таких знаменитих хітів, як Jolene і I Will Always Love You, яку виконувала Вітні Г'юстон у фільмі "Охоронець".

Хоча сенсація кантрі-музики сповнена рішучості продовжувати виступати, вона зізналася, що в деяких аспектах скоротила свій робочий графік.

"Я більше не гастролюю, але продовжу час від часу давати спеціальні шоу, наприклад, на довгих вихідних або на фестивалях. Але що стосується гастролей, я думаю, що ті дні вже позаду... потрібно так довго залишатися в турі, щоб зробити його продуктивним і процвітаючим, а в моєму віці це займає дуже багато часу — а у мене його немає", — зізналася Партон.

Інтерв'ю з'явилося після анонсу Доллі про її новий альбом Rockstar; її 49-й студійний альбом вийде в листопаді.

До альбому увійдуть 30 пісень — дев'ять оригінальних треків Партон і 21 кавер на класичний рок з такими співавторами, як Елтон Джон, Стінг, Пінк та іншими виконавцями.

Нагадаємо, раніше Доллі Партон, яка славиться своїм екстравагантним стилем, яскравим макіяжем і масивними зачісками, розповіла, як створювала свій впізнаваний образ.