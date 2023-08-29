Не за дрес-кодом: Джастін Бібер прийшов на вечірку дружини в кепці поверх капюшона

Попри дрес-код заходу, співак обрав спортивний аутфіт.

29-річний канадський співак Джастін Бібер вирушив на гламурну вечірку своєї дружини, 26-річної американської моделі Гейлі Бібер, у спортивному костюмі. Про це пише PageSix.

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Вечірка Гейлі була організована на честь презентації нового продукту її косметичного бренду Rhode. Захід відбувся в нью-йоркському ресторані Krispy Kreme.

Попспівак, вочевидь, вирішив не дотримуватися дрес-коду презентації та з'явився в сірій кофті на блискавці з капюшоном і сірих шортах. Свій аутфіт він доповнив рожевою бейсболкою та яскраво-жовтими Crocs.

Джастін Бібер і Гейлі Бібер Фото: Getty Images

Водночас Гейлі мала приголомшливий вигляд у червоній мінісукні без бретелей від Ermanno Scervino й туфлях на підборах Maison Ernest. Ансамбль модель доповнила сумкою Ferragamo, сережками у формі полуниці, елегантним браслетом на щиколотці та ланцюжком із кулоном у формі літери "В".

Останній продукт Гейлі — обмежена серія пептидного засобу для губ Rhode (16 доларів США) в полуничній глазурі, натхненного пампушкою з полуничною глазур'ю Krispy Kreme.

Також Фокус писав, що Джастін і Гейлі Бібер сходили на побачення в яскраво-червоному вбранні.