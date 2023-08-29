Меган Маркл повертається в соціальні мережі: що відомо

Дружина принца Гаррі відмовилася від соціальних мереж перед весіллям 2018 року.

Повідомляється, що Меган Маркл повернулася в соціальні мережі зі своїм першим особистим обліковим записом відтоді, як вона закрила свій блог і пов'язані з ним акаунти в Instagram і Twitter до весілля з принцом Гаррі у 2018 році. Про це пише Hello.

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Однією з причин, чому чутки шанувальників і здогадки ЗМІ можуть бути правдивими, є те, що близька подруга Маркл Мандана Даян, підписалася на новий акаунт. Крім того, авторка й активістка Малалала Юсуфзай, приятелька герцогів Сассекських, також "стежить" за поки що порожнім акаунтом з мінімалістським ніком @meghan. На сьогоднішній день там вже понад 116 тисяч підписників і їхня кількість продовжує зростати.

Передбачуваний акаунт Меган Маркл Фото: Скриншот

Хоча жодних зображень ще не опублікували, очікується, що Меган Маркл зможе отримати вражаючу суму за рекламні публікації. Це також було б чудовою платформою для інформування людей про благодійну діяльність і майбутні проєкти її та Гаррі.

Належить акаунт насправді Меган чи ні, не підтверджено, проте в інтерв'ю The Cut у серпні 2022 року вона розповіла американському онлайн-виданню, що планує повернутися в Instagram.

Акаунт активний уже близько року і був створений незадовго до того, як вона запустила свій нині неіснуючий подкаст Archetypes. Крім активної діяльності в Instagram під час зростання її популярності, Меган вела блог на своєму сайті про подорожі та спосіб життя The Tig.

Приєднавшись до королівської сім'ї, вона закрила свій особистий акаунт (@meghanmarkle) і ділила акаунт з ніком @kensingtonroyal з принцом Гаррі, а також тодішніми герцогом і герцогинею Кембриджськими, принцом Вільямом і принцесою Кейт.

У 2019 році, приблизно в той час, коли в них народився син Арчі, Меган і Гаррі запустили свою сторінку @sussexroyal, яку потім закрили, оскільки відмовилися від своїх обов'язків старших членів королівської сім'ї, які працюють.

Раніше Фокус писав про першу роль Меган Маркл.