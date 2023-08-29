Улюблений телеведучий принца Джорджа і принцеси Шарлотти повертається на екрани в 97 років

Перший сезон документального серіалу "Планета Земля" Девід Аттенборо представив ще 2006 року, а за другий отримав престижну премію.

97-річний британський телеведучий і натураліст, один із піонерів документальних фільмів про природу сер Девід Аттенборо, який зняв документальний проєкт "Планета Земля", восени почне вести третій сезон серіалу, повідомляєThe Mirror.

За інформацією видання, керівники BBC дуже раді бачити, що популярне шоу буде продовжено. Сер Девід уже почав знімати вступні сцени до серіалу про дику природу.

Аттенборо був ведучим першого сезону проєкту "Планета Земля" 2006 року, а десять років потому зняв сиквел.

Робота над третім сезоном тривала майже п'ять років. Зйомки розпочали ще 2019 року, але пандемія коронавірусу суттєво посунула терміни виробництва. До нього увійдуть сім епізодів, які покажуть тварин з усього світу в дуже незвичайних ситуаціях, а у восьмій серії глядачі ближче познайомляться з людьми, які присвятили своє життя порятунку певних видів.

До числа представлених істот увійдуть африканські птахи якана, тропічні скати мобула і кремовий ведмідь-привид Канади. Мета цього знакового сезону — підкреслити неймовірні стратегії, освоєні тваринами під час еволюції, а також розкрити нові проблеми, з якими вони стикаються в багатонаселеному сучасному світі.

Трейлер третього сезону документального серіалу "Планета "Земля" вийшов ще рік тому

"Планета Земля не була б Планетою Земля без Девіда, тому я радий, що він представляє третій сезон. Початок серіалу з Девідом було знято в красивій британській сільській місцевості, саме в тому місці, де Чарльз Дарвін гуляв, розмірковуючи над своїми приголомшливими ідеями про еволюцію. Для Девіда це здавалося ідеальним місцем, щоб представити "Планету Земля III" і нагадати нам про чудеса і крихкість нашої планети. Як завжди, він привніс свій величезний ентузіазм і мудрість, надихнув нас з приводу нашої нової точки зору і, я знаю, йому дуже сподобалося бачити нові незвичайні чудеса, представлені на екрані", — заявив виконавчий продюсер Майк Гантон.

У 2016 році фільм "Планета Земля 2" отримав премію BAFTA за сцени, в яких змії переслідують молоду ігуану, зняті на Галапагоських островах.

Сер Девід Аттенборо — улюблений телеведучий принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї, дітей принца і принцеси Уельських. Вони навіть поговорили з ним, розповівши, яких тварин люблять.

За свою багаторічну діяльність він отримав безліч нагород і відзнак. Британскьйи натураліст — Командор ордена Британської імперії та Королівського Вікторіанського ордена, нагороджений Орденом Кавалерів Пошани та Орденом Заслуг. Крім того Аттенборо — Лицар Великого (Великого) Хреста Ордена Святих Михайла і Георгія.

Раніше Фокус писав про те, що восени 2020 року Девід Аттенборо покинув Instagram, встановивши перед цим світовий рекорд.