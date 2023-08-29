Україна візьме участь у "Євробаченні 2024": що змінилося в нацвідборі

У травні 2024 у шведському місті Мальме виступить переможець українського нацвідбору.

Стало відомо, що Україна точно візьме участь у пісенному конкурсі "Євробачення-2024". Про це повідомляє Суспільне.

У травні 2024 року до шведського міста Мальме прибуде українська делегація з композицією, яка виграє нацвідбір. Згодом почнуть приймати заявки на участь у музичних змаганнях. Втім, плануються зміни до правил, які були раніше.

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Музичним продюсером нацвідбору вдруге стане український співак і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой).

"Днями розпочнеться приймання заявок на участь у нацвідборі і новий сезон "Євробачення" в Україні. Звертаюся зараз до всіх: вмикайтесь, ми маємо створити і обрати наступну пісню, якою буде пишатися країна, пісню, яка підкорить серця всієї Європи й запалить нову зірку з України", — розповів музикант.

"Євробачення-2023" Фото: Eurovision Song Contest/Twitter

Повідомляється, що тепер глядачі самі зможуть обрати одного з фіналістів, вирішуючи долю майбутнього представника України у Швеції.

68-й пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у травні 2024 року у шведському Мальме на стадіоні Malmö Arena. Це станеться після другої перемоги на "Євробаченні" співачки Loreen у Ліверпулі.

Це місто приймало пісенний конкурс уже двічі — у 1992 та 2013 роках.

У 2023 році Україну у Великобританії представив тернопільський гурт TVORCHI з піснею про сталеве серце українців "Heart of Steel". Вони посіли шосте місце.

Гурт TVORCHI Фото: Getty

Нагадаємо, співачка Loreen відмовилася допомагати українцям.

Також Фокус писав про можливість воззʼєднання гурту АВВА на "Євробаченні-2024" у Швеції.