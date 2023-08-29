Кейт Міддлтон станцює в кліпі відомого діджея

Музикант також хотів би залучити до зйомок принца Вільяма.

Кейт Міддлтон зʼявиться в музичному кліпі відомого діджея. Про це повідомляє The Sun.

Дружина принца Вільяма погодилася взяти участь у музичному кліпі DJ Jax Jones (Тимучин Фабіан Квонг Вах Алуо). Він відомий реміксами пісень для Кайлі Міноуг, Еда Ширана та Майлі Сайрус.

36-річний британський діджей та продюсер розповів про свій намір створити спеціальне візуальне оформлення з танцями принцеси Уельської для його шоу.

"В ідеалі я хочу і Кейт, і Вільяма, але якщо це тільки Кейт, то це теж більш ніж круто. Просто вони танцюють у такт…" — розповідає музикант.

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Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

У мережі є відео, на якому принц Вільям та Кейт Міддлтон танцюють під час візиту на острів Тувалу майже 11 років тому.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон

Пара одружилася у 2011 році. Наразі вони виховують трьох спільних спадкоємців — принца Джорджа, принцесу Щарлотту та принца Луї. Хтось з них одного дня стане королем чи королевою Великобританії.

Нагадаємо, чому співачка Доллі Партон відмовилася від чаювання з принцесою Уельською.

Також Фокус писав про появу Кейт Міддлтон у Балморалі в капелюшку з пером дичини.