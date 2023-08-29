У Нідерландах зібралася найбільша кількість рудих на квадратний метр (відео)

Фестиваль рудих бере свій початок з 2005 року. У 2023-му його відвідали п'ять тисяч людей із волоссям кольору червоної міді.

Щорічний фестиваль "Дні рудих" відгримів в останні вихідні серпня у місті Тілбург на півдні Нідерландів, повідомляє Reuters.

За словами Ліама Хантера з Шотландії, присутність на цьому святі допомогла йому відчути себе краще, оскільки, як і багато рудоволосих людей, він піддавався глузуванням з боку інших.

За три дні фестиваль відвідали близько п'яти тисяч людей з різних країн. Для них організували майстер-класи з малювання, макіяжу та догляду за шкірою, фотосесії, музичні виступи та змагання на швидкість.

Історія фестивалю

Уперше фестиваль у Тілбурзі відбувся 2005 року, коли організатор і художник-аматор Барт Рувенхорст розмістив у регіональній газеті оголошення про пошук 15 моделей із рудим волоссям, і на нього відгукнулися 150 осіб.

Рувенхорст, сам не рудий, вирішив зробити групове фото з усіма, хто з ним зв'язався. Цей захід мав такий успіх і привернув стільки уваги, що організатори вирішили зробити його щорічним.

У 2013 році фестиваль увійшов до Книги рекордів Гіннеса як найбільше зібрання людей з натуральним рудим волоссям. На традиційному груповому знімку були присутні 1672 рудоволосих.

Цікаві факти про рудоволосих людей

Люди з рудим кольором волосся становлять не більше двох відсотків від кількості жителів на планеті. Найбільше рудоволосих (від двох до шести відсотків) — серед людей північно- або північно-західного європейського походження.

Жінки з рудим волоссям займаються сексом частіше. У звітах Гамбурзького науково-дослідного інституту в Німеччині було опитано сотні жінок, щоб знайти кореляцію між кольором волосся і сексуальним життям. За даними Everyday Health, дослідження показало, що жінки з рудим волоссям ведуть набагато активніше статеве життя.

Руде волосся товстіше за волосся інших кольорів. Кожне пасмо рудого волосся зазвичай товстіше, ніж у інших відтінків, що компенсує той факт, що у рудого волосся менше. Судячи з усього, у них в середньому 90 тисяч пасом, тоді як у блондинок 110 тисяч, а у брюнеток — 140 тисяч.

Через свою зазвичай світлу шкіру і чутливість до ультрафіолету рудоволосі люди частіше хворіють на рак шкіри. У 2010 році Міжнародний журнал раку повідомив, що у натуральних рудих людей ймовірність розвитку небезпечного раку приблизно у два з половиною рази вища, ніж у людей з іншими відтінками волосся.

Блакитні очі і руде волосся — найрідкісніше поєднання на землі. У більшості (натуральних) рудих очі карі, за ними йдуть карі або зелені відтінки.

Люди з рудим волоссям частіше виявляються шульгами.

Зміна клімату загрожує гену рудоволосості. З огляду на те, що руде волосся не адаптується до теплого клімату, цей ген у якийсь момент може зникнути.

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