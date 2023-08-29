Ретроградний Уран з 29 серпня 2023 року: скільки триватиме і що не можна робити
Сьогодні, 29 серпня, Уран змінює напрямок свого руху, планета буде ретроградною до 27 січня 2024 року. Що можна і не можна робити в цей період — розповідаємо далі.
Скільки триватиме Ретроградний Уран?
Уран — сьома планета від Сонця — цього року змінює напрямок свого руху вже вдруге — перший був у січні, а тепер Ретроградний Уран триватиме з 29 серпня 2023 року до 27 січня 2024 року. Його ретроградність збіглася з розворотом Венери та Меркурія, що є рідкісним астрологічним явищем.
Як Ретроградний Уран може вплинути на нас?
У цей період ми можемо захотіти все змінити, почати життя з чистого аркуша. Але ці спонукання до кардинальних змін потрібно контролювати, щоб потім не пошкодувати про імпульсивні дії. Нерішучі в собі люди в цей період можуть відчути більше сміливості, що добре позначиться на їхньому житті.
Також у період Ретроградного Урана є ймовірність загрузнути в лінощах, неуважності та прострочених завданнях. Постарайтеся зібратися й організувати себе і свій робочий день, щоб не нашкодити собі.
Що не можна робити в період Ретроградного Урана?
- намагатися виправити помилки минулого;
- брехати та маніпулювати;
- здійснювати серйозні фінансові операції;
- лінуватися, піддаватися на маніпуляції і дозволяти користуватися собою.
Джерело: https://www.youtube.com/@astrologermarinamcgrath9704/featured