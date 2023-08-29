Гейлі Бібер показала 3 яскраві образи на презентації свого нового засобу для губ (фото)

Засновниця Rhode відсвяткувала випуск колаборації, показавши три яскраві образи, що відповідають кольоровій гамі її нового продукту.

26-річна американська модель Гейлі Бібер презентувала новий засіб для губ у рамках колаборації свого косметичного бренду Rhode з Krispy Kreme. Про це пише People.

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Останній продукт Гейлі — обмежена серія пептидного засобу для губ Rhode (16 доларів США), натхненного пампушком з полуничною глазур'ю Krispy Kreme. У день презентації дружина Джастіна Бібера приміряла три яскраві образи.

Кожен образ, стиль якого створювала Дені Мішель, Бібер доповнювала червоною мінісумкою Ferragamo, червоними нігтями в тон і її фірмовим сяйвом — макіяжем у стилі "глазурованого пончика".

Гейлі Бібер у вбранні від Vivienne Westwood Фото: Getty Images

Перший ансамбль знаменитість продемонструвала на виступі в програмі "Доброго ранку, Америка". Модель була в драпірованій червоній сукні з відкритими плечима від Vivienne Westwood. Вона доповнила монохромний образ босоніжками на підборах Maison Ernest і лакованою сумкою Ferragamo. Вона доповнила повністю червоний образ масивними золотими прикрасами, зокрема каблучками і сережками-кільцями.

Якщо її перший образ був натхненний полуницею, то другий поєднував у собі натяк на ягоди і вершки.

Гейлі Бібер Фото: Getty Images

Бібер покинула ток-шоу в білій мінісукні з високим коміром. У руках була все та ж сумочка Ferragamo. Червоно-біле вбрання відповідало колірній гамі упаковки ягідного засобу для губ Rhode. Для цього образу зірка подіумів також змінила взуття, вибравши туфлі з пряжками Manolo Blahnik.

Нарешті, пізніше того ж дня засновниця Rhode тріумфально повернулася в червоному, з'явившись на вечірці на честь запуску з чоловіком Джастіном Бібером.

Джастін Бібер і Гейлі Бібер Фото: Getty Images

Для останнього образу дівчина одягла мінісукню без бретелей від Ermanno Scervino і туфлі на підборах Maison Ernest. Ансамбль модель доповнила сумкою Ferragamo, сережками у формі полуниці, елегантним браслетом на щиколотці і ланцюжком з кулоном у формі літери "В".

Гейлі Бібер у міні-сукні від Ermanno Scervino Фото: Getty Images

Згідно з веб-сайтом Rhode, засіб, натхненний Krispy Kreme, "наповнюється полуничним смаком і ідеально глазурований для ваших найблискучіших і найсмачніших губ". Засіб, який також представлений зі смаками "Солона карамель", "Скибочка кавуна" і різновид без запаху, призначений для відновлення і живлення сухих губ, а також для утримання вологи для "помітно пухкіших і м'якших губ".

Також Фокус писав, що Джастін Бібер прийшов на вечірку дружини в кепці поверх капюшона.