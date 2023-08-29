Учасниця ДТП із Дашею Квітковою звинуватила блогерку в наклепі та обмані (фото)

За словами дівчини, яка була в одному з авто, що потрапили в ДТП, Квіткова поїхала на червоне світло.

Дорожньо-транспортна пригода на "Академмістечку" в Києві за участю блогерки Даші Квіткової та люксових авто Lexus LX, двох Tesla і Ford Mustang продовжує обростати новими подробицями. Одна з фігуранток ДТП, вислухавши коментар блогерки з приводу обставин аварії, висловилася в Instagram, озвучивши свою версію того, що сталося, повідомляє Insider.

Користувачка з ніком lilya_mylife у сторіс пояснила, що Квіткова, щонайменше, говорить неправду.

"Брехня пішла. Уже не вона в'їхала, а в неї в'їхали. Але жодного слова, що вона на червоний їхала! Прописаний текст", — пише авторка, стверджуючи, що, не маючи відеодоказів і рішення суду Квіткова намагається перекласти відповідальність за ДТП на інших.

Учасниця ДТП розкритикувала виправдання Квіткової Фото: lilya_mylife

Далі дівчина описує, що сталося в момент аварії.

"Лексус влетів у нас, виїхавши на червоне світло. Насправді порш, який їхав з нами з правого боку, можливо, врятував нам життя, зсунувши удар з дверей водія до крила машини", — ідеться в сторіс.

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Кадри з місця ДТП за участю блогерки Фото: lilya_mylife

"Дітей в авто не було. Ми з Владом. У сусідній машині дівчина і хлопець. І ця блогерка, у якої документів на цю машину немає, тому що вона не власниця. Є камери, є свідки. Але мені не сподобався тон знайомої адвокатки цієї блогерки, яка почала натякати і розводити шмон, що це ми вже перевищили швидкість. Хоча це неможливо в цьому випадку. Ми проїхали тільки 20 метрів зі старту. Тут уже відкрито кримінальну справу, оскільки, на жаль, є постраждала, і це зафіксовано. Я хочу справедливості, і того, що кожен має відповідати за свої вчинки. І зв'язки — не аргумент", — пише дівчина.

Далі на кадрах можна побачити, як Даша з кимось переписується телефоном.

"Одразу налетіли її захисники, що я не маю права знімати винуватицю ДТП. Двоє чоловіків, які все за неї говорили і вирішували", — підсумувала дівчина з Ford Mustang.

Замість Даші, з іншими фігурантами ДТП спілкувалися якісь чоловіки Фото: lilya_mylife

Сама Квіткова поки ніяк не відповіла на ці слова. Замість цього в сторіс вона показала, як проводить час із сином, а потім опублікувала кадри з тиру, де вчиться стріляти.

Квіткова вчиться стріляти Фото: Instagram Daria Kvitkova

Нагадаємо, що 27 серпня в Києві поблизу станції метро "Академмістечко" на перехресті зіткнулися чотири недешевих автомобілі загальною вартістю понад 200 тисяч доларів. Фото аварії з'явилися в соцмережах.

"Я, як і всі інші учасники ДТП, готова нести відповідальність, згідно з рішенням суду. Усі обставини аварії були офіційно зафіксовані поліцією. Тому розповідати, що я намагаюся уникнути відповідальності через те, що відмовилася платити пасажирці Mustang — неправда", — заявила раніше Квіткова, яка орендувала авто, на якому потрапила в ДТП.

Раніше Фокус писав про деталі ДТП за участю Квіткової.