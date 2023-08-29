Андре Тан назвав головні тренди верхнього одягу для осені 2023

У моді — шкіряні куртки і тренчі, денім і довгі прямі пальта. Не варто забувати і про пуховики оверсайз на холодну пору.

Хоч як сумно це констатувати, але літо за кілька днів помахає нам рукою, а осінь поступово почне вступати у свої права, несучи із собою похолодання, дощі й похмуру погоду. Це означає, що саме час переглянути свій сезонний гардероб і підготуватися до примх природи. Відомий український дизайнер Андре Тан традиційно дає дуже актуальні поради щодо трендів, допомагаючи жінкам у будь-яку пору року мати стильний та елегантний вигляд. Й осінь 2023 — не виняток. Гуру моди розповів, який верхній одяг буде в тренді восени 2023 року.

Шкіряна куртка у вінтажному стилі

За словами Тана, шкіряні куртки вже давно стали невід'ємною і важливою частиною гардероба будь-якої досвіченої модниці. Якщо брати модні тренди осені 2023, то краще вінтажної шкіряної куртки ви нічого не знайдете. Вона має чудовий вигляд із сукнями, джинсами і всілякими штанами, а також речами в спортивному стилі. Краще купувати куртку з потертостями і поясом на талії.

Фото: Dior Official

Шкіряний тренч

Шкіряний тренч восени 2023 — хіт сезону. Він був присутній на подіумах в останніх колекціях відомих будинків моди, актуальний він і в гардеробах тих, хто завжди любить бути на стилі. Тан підкреслює, що тренч — дуже універсальна і практична річ.

"Тренч чудово пасує як до джинсів і кросівок, так і до суконь і туфель на високих підборах, до в'язаних светрів і мініспідниць, до штанного костюма або штанів/спідниці-олівця і сорочки", — пояснив дизайнер.

Фото: Coach

Джинсова куртка

Джинсова куртка, як, власне, і джинси — це річ поза часом. Єдине, що змінюється на догоду моді, — фасон. Оскільки цієї осені очевидний тренд на нульові, не дивно, що і куртка з деніму буде в особливій пошані. У тренді — джинсовки синього, чорного або білого кольору. Дуже актуальними будуть джинсові тотал-луки.

Фото: Dior Official

Пуховик оверсайз

Оскільки восени погода вельми непередбачувана і може різко змінитися будь-якої миті, варто заздалегідь подбати про наявність пуховиків оверсайз, які вельми популярні в сезоні осінь 2023. Довгі оверзайзні пуховики — це ідеальний варіант на більш холодні осінні дні. Він пасуватиме до всього без винятку, запевняє Тан.

Фото: H&M

Пряме пальто

Прохолодну осінь нереально уявити без пальта. У цьому сезоні пряме пальто — must-have. Воно має чудовий вигляд як з джоггерами і кросівками, так і з сукнею і високими чобітьми. Дизайнер рекомендує звернути увагу на графітову, бежеву і чорну палітру такого верхнього одягу, оскільки в цьому кольорі пальта мають особливо вишуканий вигляд.

Раніше Фокус писав, які п'ять речей обов'язково мають бути в гардеробі на осінь 2023, а також про які аксесуари варто подбати.