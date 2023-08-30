Брітні Спірс звинуватила Сема Асгарі у змові з її батьком

За словами джерела, Сем нібито надавав батькові співачки інформацію про все, що вона робила.

Розлучення американської співачки Брітні Спірс та її чоловіка, фітнес-тренера Сема Асгарі, обростає дедалі скандальнішими подробицями. Тепер артистка заявила, що її майже колишній чоловік "таємно співпрацював" з її батьком Джеймі Спірсом і передавав йому інформацію, яка б допомогла зберегти чоловікові опіку над його дочкою, пише Daily Mail.

29-річний Сем подав на розлучення з 41-річною Брітні на початку цього місяця після лише 14 місяців шлюбу, проте джерело, близьке до поп-зірки, тепер стверджує, що в неї почалися серйозні сумніви з приводу стосунків задовго до того, як вони офіційно розлучилися.

"У Брітні є підстави вважати, що Сем таємно працював з її батьком Джеймі з самого початку їхніх стосунків. Сем надавав Джеймі інформацію, яка допоможе утримати її під опікою. В обмін Сем отримав доступ до неї та її грошей. Тепер Брітні здається, що Сем весь час брехав", — підкреслило джерело.

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Менш ніж через два місяці після того, як Сем і Брітні зустрілися на зйомках її кліпу Slumber Party, 28 грудня 2016 року вони оголосили про свої стосунки в Instagram. У той час життям Брітні керував її батько, який повністю контролював її фінанси, кар'єру і повсякденне життя.

Сем і Брітні зустрілися на зйомках її кліпу Slumber Party

Хоча коло поп-зірки було обмежене її танцюристами та іншими людьми, які брали участь у її кар'єрі, Сема прийняли в сім'ю співачки. Він складав їй компанію на канікулах і сімейних прогулянках.

Стосунки з Брітні принесли іранцю чимало бонусів. Наприклад, його акторська кар'єра пішла вгору, хоча до роману зі Спірс він зіграв лише епізодичну роль у відео Fifth Harmony.

Відтоді він знявся в дюжині фільмів і телешоу. Востаннє Сем знімався разом із Ніколь Кідман у серіалі в Paramount + "Спецназ: Левиці". Асгарі після розлучення має намір більш щільно зайнятися акторською кар'єрою.

Що стосується Спірс, то її шлюб із Семом від самого початку був приречений. За словами джерела, "нещастя" Брітні насправді спонукало її відмовитися від шлюбу "за кілька місяців" до того, як Сем офіційно подав на розлучення.

"Брітні розлучилася з Семом кілька місяців тому і була дуже незадоволена. Були плани поселити Сема у власному будинку і дати йому гроші на життя, щоб усе було по-дружньому", — повідомило джерело таблоїду.

Раніше Фокус писав, що Асгарі зраджував Брітні і насміхався над нею. Зараз же вона оплачує йому оренду дорогої нерухомості, щоб у майбутньому уникнути шантажу.