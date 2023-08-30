Дочку Кім Кардаш'ян помітили з сумкою за 147 тисяч гривень (фото)

У сумі дизайнерські сумочки зірки та її доньки коштували понад 45 тисяч доларів.

42-річна американська теледіва Кім Кардаш'я та її 10-річна донька Норт Вест повернулися з канікул у Японії. Дует сфотографували, коли вони виходили з приватного літака зірки, тримаючи в руках дорогі дизайнерські сумки. Про це пише PageSix.

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Мати чотирьох дітей мала шикарний вигляд у чорному корсеті без бретелей, вільних чорних штанах і шльопанцях Balenciaga за 450 доларів. У руках у неї була чорна сумка Hermès Kelly з крокодилячої шкіри, аналогічна модель якої продається на вторинному ринку за ціною до 40 000 доларів.

Зірка реаліті-шоу зібрала волосся в простій зачісці, відмовилася від прикрас у день подорожі і завершила образ чорними сонцезахисними окулярами.

Норт обрала для своєї подорожі вінтажний стиль Louis Vuitton, взявши з собою спортивну сумку з вишневим принтом з лінії дизайнера 2005 року, створеної спільно з Такаші Муракамі. Тоді як популярна модель ранніх років продається на більшості сайтів перепродажу приблизно за 147 тисяч гривень, одна версія такої моделі коштує навіть 23 940 доларів (879 тисяч гривень).

Юна модниця одягла зручний одяг для свого довгого перельоту: червону футболку Chicago Bulls і рвані джинси з парою чорних шльопанців на платформі.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардашьян показала сумку Біркін за 300 тисяч доларів.