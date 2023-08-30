"Одна мрія": Тіна Кароль "спалила" Кремль (відео)

Артистка влаштувала перформанс на сцені під час виступу у столиці.

38-річна українська співачка Тіна Кароль "спалила" Кремль під час виступу в Києві. Роликом артистка поділилася у своєму TikTok.

"Одна мрія", — прокоментувала свій перформанс зірка сцени, яка зібрала аншлаги на двох підрях концертах у столиці.

Кремль "палав" під нову пісню Тіни Кароль "One nation under love — Одне серцебиття", авторкою якої стала відома американська композиторка Даян Воррен. Вона співпрацювала з Вітні Гʼюстон, Шер, Леді Гагою тощо.

"Я не знаю жодної країни, яка готова так жити й боротися, адже ми разом пліч-о-пліч досягаємо особливої мети, особливої мрії — жити вільно й незалежно. Й той гнів, який ллється – най ллється. Я більше не боюсь цього гніву. Якщо він робить тебе сильнішим хай ллється. Завжди буде місце добру і щирості", — зазначила під час виступу Тіна Кароль.

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На сцені артистка зʼявилася в чорній сукні від українського бренду FROLOV. У вбраннях Івана Фролова Кароль вже виступила на низці концертів по Україні, а також під час "Євробачення-2023" у Ліверпулі.

Нагадаємо, нову пісню Тіни Кароль та Даян Воррен номінували на "Греммі-2024".

Також Фокус писав про фотосесію Тіни Кароль із сином, що підріс.