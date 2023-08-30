Принц Гаррі хотів подарувати каблучку принцеси Діани своїй дружині

Герцог Сассекський тривалий час зберігав прикрасу, проте поступився Вільяму, коли той робив пропозицію Кейт Міддлтон.

Принц Гаррі хотів забрати знамениту каблучку своєї покійної матері Діани, проте принц Вільям подарував її Кейт Міддлтон. Про це пише Mirror.

Жінки в королівській родині Великобританії мають велику колекцію ювелірних виробів від приголомшливих тіар до блискучих брошок, сережок і намист.

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А одна з найбільш культових речей раніше належала покійній принцесі Діані: її сліпучий 18-каратний сапфіровий перстень.

Каблучка принцеси Діани, яка дісталася Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Елегантний аксесуар тепер прикрашає ліву руку Кейт Міддлтон після того, як принц Вільям подарував їй його, коли зробив їй пропозицію у 2010 році після багатьох років знайомства та стосунків.

Багато хто заздрив культовому виробу, включаючи принца Гаррі, який, як повідомляється, сподівався одного разу подарувати його своїй дружині.

За словами колишнього дворецького принцеси Діани, Пола Баррелла, після того, як принцеса Діана пішла з життя в 1997 році, король Чарльз ІІІ дозволив своїм двом синам вибрати особливий предмет з її колекції ювелірних виробів для збереження.

Вважається, що герцог Сассекський був тим, хто спочатку попросив її обручку, а Вільям замість цього вибрав годинник Cartier.

"Я пам’ятаю, коли я тримав маму за руку, коли був маленьким хлопчиком, і ця каблучка завжди завдавала мені болю, тому що вона була такою великою", — розповідав раніше принц Гаррі.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Однак коли Вільяму все ж настав час заручитися, Гаррі віддав перстень старшому братові.

"Гаррі відмовився від свого дорогоцінного скарбу, єдиної речі, яку він зберіг від матері, він віддав своєму братові. Це безкорисливо, добре і саме такою була Діана", — розповідає дворецький принцеси Діани.

Нагадаємо, як виглядають найвідоміші каблучки члені королівської родини Великобританії.

Також Фокус писав про майбутню появу Кейт Міддлтон у кліпі відомого діджея.