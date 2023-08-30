Королева Летиція продемонструвала ідеальний кежуал-образ (фото)

Монарша родина Іспанії відправила старшу доньку на навчання в Уельс.

Королева Летиція в кежуал-образі провела свою старшу доньку на військові навчання. Про це повідомляється в офіційному Х (Twitter) королівської родини Іспанії.

Інфанта Софія покинула свою резиденцію в Мадриді, щоб 29 серпня 2023 року розпочати спеціальні навчання в Уельсі, оскільки вона — майбутня королева Іспанії.

На фотографіях, опублікованих Іспанським королівським домом, Софія зображена усміхненою, коли вона везла свою валізу до машини, а її батьки, 50-річна королева Летиція, і 55-річний король Іспанії Філіп VI спостерігали за цим.

Софія була в повсякденному одязі: чорно-біла картата сорочка, білі кросівки, штани кольору хакі та чорний укорочений топ.

Король і королева посміхалися, позуючи зі своєю дочкою, яка сиділа на багажнику автомобіля.

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Королева Летиція одягла синій піджак з білими штанами та топом відтінку слонової кістки, а також взула спортивні кросівки. Тоді як король був у світлому піджаку, синій сорочці, темно-синіх штанах та кросівках.

Королівська родина Іспанії Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Коледж інфанти Софії розташований у замку Сент-Донат, південний Уельс.

Нагадаємо, королева та король Іспанії зʼявилися на заході на Майорці.

Також Фокус писав про появу королеви Летиції в ідеальному штанному костюмі.