У величезній шубі та прозорому комбінізоні: Ріта Ора з'явилася на відкритті кінофестивалю (фото)

Зірка сцени вміє ефектно з'являтися на світських заходах.

32-річна британська співачка Ріта Ора продемонструвала яскравий образ для 80-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю. Про це пише Daily Mail.

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Знаменитість, яка своїм ансамблем мало що залишила для уяви, сфотографували на швидкісному катері дорогою до кінофестивалю, який проходить на острові Лідо.

Зірка сцени продемонструвала свою фігуру в чорному сітчастому комбінезоні в горошок. Під відвертим вбранням була блискуча чорна спідня білизна, що складалася з топа на тонких бретельках і трусів з високою талією. Вона завершила ансамбль величезною білою шубою зі шлейфом, туфлями на платформі і чорними сонцезахисними окулярами нестандартної форми. Співачка з'явилася у чудовому настрої, позуючи перед камерами папараці.

Нагадаємо, Венеціанський міжнародний кінофестиваль — найстаріший кінофестиваль у світі, сьогодні відкривається його 80-й ювілей.

Фестиваль розпочинається прем'єрою італійського фільму про Другу світову війну "Команданте" режисера Едоардо Де Анжеліса. Захід триватиме до 9 вересня і завершиться іспаномовною драмою Netflix "Снігове товариство".

Раніше Фокус писав, що Джордж і Амаль Клуні були помічені напередодні Венеціанського кінофестивалю.