Шарлотта Ремплінг і Джейн Кемпіон, яка зняла "У руках пса", відвідали відкриття кінофестивалю у Венеції

Венеціанський міжнародний кінофестиваль зазвичай приваблює зірок Голлівуду, але цього року через страйк на червоній доріжці практично не було всесвітньо відомих знаменитостей.

В Італії стартував ювілейний, 80-й Венеційський кінофестиваль. Зазвичай цей захід збирає зірок з усього світу. І особливо його люблять голлівудські зірки, які представляють на острові Лідо свої нові фільми. Однак цього року все пішло по-іншому: зірки не змогли бути присутніми на заході, присвяченому 80-річному ювілею, через триваючі страйки акторів в індустрії. Хто відвідав Венецію в цей складний час, пише Daily Mail.

Кінофестиваль відкриває картина Едоардо Де Анджеліса "Команданте". Кінофестиваль триватиме до 9 вересня і завершиться іспаномовною драмою Netflix "Снігове товариство".

Фестиваль відбувається на Венеціанському Лідо — так званому пляжі Венеції — тонкому бар'єрному острові у Венеціанській лагуні, що розташований за кілька хвилин їзди на човні від головного міста Венеції. На відміну від самої Венеції, у Лідо є доступ до автомобілів.

Венеціанський кінофестиваль знаменує собою початок сезону нагород і регулярно висуває головних фаворитів на "Оскар". Вісім з 11 останніх нагород "Оскара" за найкращу режисуру дісталися фільмам, які дебютували у Венеції.

Офіційну добірку фільмів, які показують, складають кілька категорій, перша з яких претендує на заповітну нагороду "Золотий лев".

За престижну нагороду боротимуться нові фільми таких режисерів, як Бредлі Купер, Йоргос Лантімос, Девід Фінчер, Майкл Манн, Софія Коппола, Ава Дюверней і Рюсуке Хамагучі.

"Ми знаємо, що деякі таланти не зможуть бути присутніми… Але деякі приїдуть, тому що вони працюють над незалежними фільмами. Так що все добре. Це виглядає дуже позитивно", — заявив художній керівник фестивалю Альберто Барбера.

Серед тих, хто завітав на кінофестиваль — була британська актриса Шарлотта Ремплінг.

Зірки "Нічного портьє" Шарлотта Ремплінг і Ліліана Кавані Фото: Getty Images

Зірка фільму "Нічний портьє" з'явилася на червоній доріжці в компанії режисера Ліліани Кавані, яка і зняла цей гучний фільм 1974 року.

Також на кінофестиваль приїхала новозеландка Джейн Кемпіон, яка зняла картину "У руках пса" й отримала Срібного лева у Венеції 2021 року.

Джейн Кемпіон, яка зняла "У руках пса" Фото: Getty Images

Профспілка сценаристів WGA оголосила страйк 2 травня, а 14 липня за нею пішла профспілка акторів SAG-AFTRA.

Деякі актори можуть бути присутніми, так, у фільму "Прісцилла" про дружину Елвіса Преслі є тимчасова угода з SAG-AFTRA, яка дасть змогу акторам, включно з Джейкобом Елорді, який грає Елвіса, вийти на червону доріжку у Венеції. Хоча неясно, чи буде він це робити.

У більшості інших зірок немає іншого вибору, окрім як триматися осторонь. Бредлі Купер, який написав, продюсував і поставив "Маестро" про диригента і композитора Леонарда Бернстайна, не буде присутній у Венеції.

Згідно з правилами страйку, всі учасники SAG-AFTRA не зможуть знімати жоден фільм або серіал, а це означає, що майже кожне шоу і фільм, які наразі перебувають у розробці, буде відкладено на невизначений термін, доки проблему не буде вирішено.

Нагадаємо, раніше через страйк акторів було відкладено зйомки і прем'єри безлічі проєктів. І фільму "Дюна" зокрема.