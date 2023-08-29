Творці "Дюни 2" офіційно оголосили нову дату прем'єри картини у 2024 році (фото)

Прем'єра фільму була перенесена через страйк SAG-AFTRA в Голлівуді.

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Друга частина "Дюни", прем'єра якої мала відбутися 3 листопада 2023-го, перенесена на 2024 рік, а тепер з'явився й офіційний постер картини зі зміненою датою. Відповідно до неї, стрічка вийде в прокат 15 березня. І це — за умови, якщо закінчиться страйк SAG-AFTRA в Голлівуді, пише Вrit-Со.

Постер — копія першого, зміни торкнулися тільки цифр.

Спочатку прем'єра фільму була запланована на 3 листопада 2023 року Нова дата релізу — 15 березня 2024-го

У другій частині, яку режисер Дені Вільньов зробив більш драматичною, романтичною і динамічною, буде багато екшену і битв. Із трейлера, вперше показаного під час презентації Warner Bros. на CinemaCon, стає зрозуміло, що "Дюна 2" охоплюватиме другу половину оригінального роману "Дюна" 1960 року авторства Френка Герберта. Після того як Пол Атрейдес (Тімоті Шаламе) приєднується до Вільних, групи кочівників, до якої входить Чані (Зендая), йому доводиться обирати між коханням і долею всесвіту. Все ще не оговтавшись від втрати сім'ї, Пол намагається уникнути майбутнього, яке приходить до нього у видіннях.

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Крім Тімоті і Зендаї, в картині знялися Ребекка Фергюсон, Дейв Батіста, Стеллан Скаргард, Джош Бролін, Хав'єр Бардем і Шарлотта Ремплінг, які повернуться до своїх ролей з першого фільму. Каст доповнили Флоренс П'ю в ролі принцеси Ірулан, Остін Батлер у ролі Фейд-Раути Харконнен, Леа Сейду в ролі леді Марго і Крістофер Вокен у ролі імператора Шаддама IV.

Незважаючи на те, що друга частина ще не вийшла на екрани, шанувальники вже ставлять запитання, чи буде це трилогія. У бесіді з виданням The Playlist сценарист Джон Спейтс зауважив, що обговорювався третій фільм, який має сенс для сюжету кінотрилогії.

Раніше Фокус писав, що друга частина "Дюни" повністю створена у форматі IMAX, тоді як перша була такою лише на 40%.