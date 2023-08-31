1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ переходять на новий календар: що змінилося

З початком церковного новоліття низка свят переноситься на 13 днів раніше.

1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська Греко-Католицька Церква остаточно переходять на новий календар та визначають інші дати для звичних свят. Про це нагадують у Facebook ПЦУ.

З початком церковного новоліття Православна церква України переходить на новоюліанський календар. Таким чином реалізовується відповідне рішення Помісного собору. Тим часом УГКЦ послуговуватиметься новим стилем, який часом називають "григоріанським", за інформацією Української правди. На григоріанський календар Церква переходить не повністю, перехід стосується лише нерухомих свят.

Через це дати нерухомих свят, постів, загальниць, дні вшанування пам՚яті святих будуть відзначатися на 13 днів раніше.

8 вересня відзначатиметься свято Різдва Пресвятої Богородиці;

14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього;

1 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці;

З 15 листопада по 24 грудня триватиме Різдвяний піст, а Різдво Христове – 25 грудня;

Петрів піст-2024 не буде загальним, бо П’ятдесятниця святкуватиметься 23 червня, а день святих апостолів Петра і Павла – 29 червня.

Великий піст триватиме з 18 березня по 4 травня;

Великдень 2024 – 5 травня.

"Кілька років тривала підготовка до цього історичного рішення… Календарна реформа буде проходити без примусу, спокійно і розважливо, даючи всім можливість прийняти необхідні зміни поступово й усвідомлено", – розповідають у ПЦУ, зазначивши, що дозволили парафіям самим визначати, коли вони перейдуть на новий календар.

Нагадаємо, ПЦУ остаточно перейшла на новий календар.

Також Фокус писав про всі свята вересня 2023, за новим календарем.