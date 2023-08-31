Авторку кулінарних книжок Марту Стюарт розкритикували за напій із льодом з айсберга

Бізнесвумен викликала обурення після публікації фото з круїзу, який вона здійснила в Гренландії.

Марту Стюарт, бізнесвумен і авторку популярних книжок з кулінарії, розкритикували за напій з льодом з айсберга. Про це пише Robb Report.

Стюарт поділилася кількома знімками з круїзу Гренландією, написавши: "Кінець першого зодіакального круїзу від @swanhelleniccruises до дуже гарного фіорду на східному узбережжі Гренландії. Насправді сьогодні ввечері ми зловили невеликий айсберг для наших коктейлів".

Марта Стюарт та її скандальний коктейль Фото: Instagram marthastewart48

Цей підпис супроводжував знімок Марти Стюарт із коктейлем і фото найменшого айсберга, що лежав на візку.

Той самий айсберг Фото: Instagram marthastewart48

Утім, коментаторів обурило фото і, на їхню думку, легковажне використання льодовикового льоду, в той час як Гренландія сильно постраждала від кліматичної кризи.

"Марто, крижані шапки тануть, не додавай їх у свій напій", — написав один із коментаторів.

Інший написав: "Я взагалі люблю Марту і надмірності її життя, тому що вона любить гарні сади, будинки та їжу, але багаті білі люди, які п'ють коктейлі з айсберга, поки планета горить, трохи глухуваті до того, що відбувається".

Однак інші користувачі Instagram стали на захист Стюарт.

"Отже, якби вона не використала частину айсберга, це втримало б його від танення? Сумнівно", — написав хтось. "Це шматок плавучого льоду. Нічого поганого в тому, що вона зробила. Тут, у коментарях, так багато королев драми", — написав інший.

Сама Марта ніяк не відреагувала на критику, але один з її товаришів по відпочинку, засновник компанії Points Guy Браян Келлі, написав кілька рядків про кліматичну кризу і захопився красою льодовиків і айсбергів.

"Масштаб льодовиків приголомшує і, чесно кажучи, його важко повністю усвідомити. Гренландія особливо сильно постраждала від глобального потепління, але її красу, як і раніше, не можна недооцінювати", — зазначив він.

Нагадаємо, Марта Стюарт прославилася на початку 1980-х, коли випустила кілька книжок із рецептами, які швидко стали бестселерами.

У 1990 році Стюарт стала головним редактором нового кулінарного журналу Martha Stewart Living, тираж якого 2002 року сягнув двох мільйонів примірників. А через три роки вона стала вести своє власне шоу.

У 1997 році Стюарт створила медіахолдинг Martha Stewart Living Omnimedia, що контролює друковану продукцію, телепередачі, радіостанції та інтернет-сайти.

Утім у 2000-х вона потрапила до в'язниці на п'ять місяців, коли було доведено, що вона незаконно використовувала інсайдерську інформацію про котирування акцій на біржі.

Нагадаємо, раніше дизайнерку Стеллу Маккартні розкритикували за використання коней у рекламному кампейні з Кендалл Дженнер. Коментатори вирішили, що тварин мучили під час зйомок.