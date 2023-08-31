Гвінет Пелтроу зворушливо привітала з 51-річчям Кемерон Діас (фото)

Зіркові подруги часто діляться спільними знімками на честь днів народження одне одної.

50-річна американська акторка Гвінет Пелтроу привітала Кемерон Діас з 51-річчям. Знімок з давньою подругою зірка фільмів "Marvel" опублікувала в Instagram.

Засновниця "Goop" поділилася усміхненим селфі із зіркою "Ангелів Чарлі" на честь святкування її 51-го дня народження 30 серпня 2023 року.

Пелтроу назвала іменинницю своєю "ride or die" (так говорять про своїх хороших друзів, які з вами і покататися готові, і померти).

"З днем народження", — написала Гвінет.

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На фотографії видно, як двоє зіркових друзів позують на фоні мальовничого пейзажу.

Гвінет Пелтроу та Кемерон Діас

Протягом багатьох років пара найкращих друзів ділилися багатьма яскравими знімками в дні народження одне одного.

Раніше іменинниця навіть допомагала Пелтроу спланувати її весілля з Бредом Фелчаком і відвідала приватну церемонію в Гемптонсі зі своїм чоловіком Бенджі Медденом у 2018 році.

Гвінет Пелтроу та Кемерон Діас Фото: Getty Images

Нагадаємо, як 50-річна американська акторка Гвінет Пелтроу виглядає без макіяжу.

Також Фокус писав про рідкісне побачення Кемерон Діас та її чоловіка Бенджі Меддена.