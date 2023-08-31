Коля Сєрга розповів, що Тіна Кароль відмовлялася виступати перед військовими: реакція фанатів співачки

Сєрга — учасник "Культурного десанту", який організовує концерти в прифронтових зонах, госпіталях та на деокупованих українських територіях.

38-річна українська співачка Тіна Кароль відмовлялася виступити перед військовими. Про це розповів 34-річний телеведучий та музикант Коля Сєрга, який наразі воює у лавах ЗСУ, у своєму новому інтервʼю для "Ґрунт".

Співак, який також входить до складу "Культурного десанту", зізнався, що часом концерти потрібно скасовувати, бо артисти відмовляються приїхати в прифронтову зону.

"Хтось просто обіцяв і не приїжджав. Тіна Кароль, наприклад. Вона за день [до концерту] постійно з'їжджала, відмовлялася. Ну, їй страшно було. І я розумію, що в неї знаходилися якісь причини, але базова – просто страх. Може, вона до госпіталів приєднається", – розповів український музикант, який організовує концерти в прифронтових зонах, госпіталях та на деокупованих українських територіях.

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Коля Сєрга

Сєрга додав, що багато зірок, хто відмовляється від таких виступів, раніше більше часу були за кордоном, тому в Україні їм страшно. Проте музиканта та військовослужбовця здивували інші виконавці. Наприклад, Козак Сіромаха, співак нігерійського походження Мирослав Кувалдін.

Коля Сєрга

Фанати Тіни Кароль уже відреагували на слова Сєрги. Вони публікують відео виступу співачки перед українськими військовими влітку 2022 року.

"Зараз у мережі гуляє інтерв'ю Колі Сєрги, який говорить, що Тіна не їздила з ним до військових. Але вона їздила, але просто не з Колею", – зазначають прихильники артистки, наголосивши, що розкривати локації таких виступів не можна.

Реакції самої Тіни Кароль наразі не було.

Тіна Кароль

Нагадаємо, нова пісня Тіни Кароль може отримати "Греммі-2024".

Також Фокус писав про яскравий перформанс Тіни Кароль під час київського концерту.