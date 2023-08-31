Холостий Місяць у вересні 2023: коли буде і що не можна робити
Холостий Місяць — проміжки часу, коли Місяць не взаємодіє з жодною з планет, і ці періоди можуть нести небезпеку для людей.
Що таке Місяць без курсу або Холостий Місяць?
Раз на кілька діб Місяць залишає чергове сузір'я Зодіаку, щоб здійснити перехід у наступне. Але є періоди, коли він не взаємодіє з жодною планетою, ці проміжки і називають Місяцем без курсу або Холостим Місяцем. Природа і людство ніби завмирають у перепочинку перед прийдешнім ривком, тому нам потрібен відпочинок, інакше все може йти не за планом. Кількість періодів Місяця без курсу в кожному місяці різна, і, маючи знання про них, ви зможете зробити своє життя гармонійнішим.
Коли Місяць без курсу буде у вересні 2023 року?
1 вересня 13:31 — 16:25
3 вересня 14:52 — 18:01
5 вересня 19:44 — 23:07
8 вересня 01:17 — 08:00
10 вересня 15:46 — 19:36
12 вересня 18:05 — 13 вересня 08:17
15 вересня 16:49 — 20:44
18 вересня 04:07 — 07:57
20 вересня 13:25 — 17:05
22 вересня 22:32 — 28:19
24 вересня 23:05 — 25 вересня 02:28
26 вересня 15:39 — 27 вересня 03:17
28 вересня 23:57 — 29 вересня 03:17
Місяць без курсу: що не можна робити
- ухвалювати серйозні рішення;
- робити важливі справи;
- брати участь у переговорах;
- планувати щось;
- робити ремонт;
- проходити співбесіди;
- вирушати в поїздки;
- здійснювати великі покупки;
- робити уколи краси;
- здавати аналізи.
Місяць без курсу: що потрібно робити
- відпочивати та медитувати;
- читати або дивитися щось;
- залишатися наодинці;
- займатися улюбленою справою.
Джерело: https://www.youtube.com/@VLADROSS