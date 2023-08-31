Рекламувала купальники: у мережі з'явилися фото Б'янки Цензорі до знайомства з Каньє Вестом

Зараз Бьянка і Каньє дратують італійців, з'являючись на публіці в дуже дивних вбраннях, але ще недавно Цензорі була звичайною дівчиною і пробувала себе в модельному бізнесі.

"Дружина" Каньє Веста Б'янка Цензорі викликала чимало здивування своїм вибором гардероба під час відпустки, яку вона проводить з репером в Італії. Однак незадовго до знайомства з Вестом, Б'янка працювала гламурною моделлю і обирала більш звичні образи. Про це пише Daily Mail.

Перед зустріччю із 46-річним репером Цензорі знялася топлес у фотосесії для бренду купальників Sasha 2021 року.

Б'янка Цензорі до знайомства з Каньє Вестом Фото: Instagram sasha.label

На кількох знімках, які досі є в акаунті бренду, Б'янка позувала на узбережжі в купальниках і трусиках-стрінгах.

Б'янка Цензорі до знайомства з Каньє Вестом Фото: Instagram sasha.label Б'янка Цензорі до знайомства з Каньє Вестом Фото: Instagram sasha.label

Виглядала вона тоді теж інакше. До знайомства з Каньє Бьянка віддавала перевагу довгим локонам. Після знайомства з репером вона коротко обстригла волосся і пофарбувала його в блонд.

Б'янка Цензорі до знайомства з Каньє Вестом Фото: Instagram sasha.label

Зараз пара проводить час в Італії і Б'янка вже кілька разів з'являлася на публіці в дуже відвертих вбраннях. Вони настільки обурювали італійців, що ті навіть стали вимагати видворити пару з Італії. Вважаючи її вбрання неприйнятними для консервативної католицької країни.

Існує думка, що за всіма недавніми і суперечливими образами Цензорі стоїть модельєр Вест.

За даними великого туристичного сайту CIU Travel, місцеві жителі вважають "образливим" бачити відвідувачів, які "бродять вулицями в різному ступені роздягненості".

На веб-сайті написано: "Ходити в пляжному одязі або, що ще гірше, без сорочки в Італії категорично заборонено, якщо тільки ви не зарили ноги глибоко в пісок на пляжі".

Ще невідомо, чи зіткнуться Вест або Цензорі з будь-яким офіційним покаранням за їхню поведінку. Особливо за інцидент у Венеції, коли репер катався в човні без штанів на очах у здивованих туристів.

Раніше таблоїди писали, що Вест і Цензорі одружилися на приватній церемонії в Беверлі-Гіллз у січні, приблизно за два місяці після того, як завершили розлучення репера з Кім Кардаш'ян.

Однак, найімовірніше, це не була офіційна церемонія, оскільки жодних документів, що засвідчують шлюб, не було.

Б'янка має вищу архітектурну освіту і до того, як вони зустрілися, працювала в дизайнерській компанії Каньє Yeezy.

А нещодавно з'ясувалося, що Б'янка — дочка гангстера з Мельбурна Еліі "Лео" Цензорі, якого 1982 року засудили за ввезення і зберігання героїну. Її дядько, Еріс Цензорі, теж відомий у кримінальних колах і мало не був страчений за вбивство.