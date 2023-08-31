Новий "ангел": Джулія Фокс вийде на подіум у показі Victoria "s Secret

Колишня дівчина Каньє Веста приєдналася до Victoria's Secret як новий "ангел" і вийде на подіум у камбек-шоу The Tour.

Джулія Фокс витягла максимум з короткого роману з Каньє Вестом. Колись нікому не відома модель і акторка-початківець стала іконою стилю і скоро з'явиться на подіумі в камбек-шоу Victoria's Secret під назвою The Tour. Про це пише Sophisticated Spectra.

Шанувальники можуть з нетерпінням очікувати її дебюту під час довгоочікуваного повернення бренду спідньої білизни під назвою "The Tour", запланованого на 26 вересня.

Джулія Фокс для Victoria "s Secret Фото: Instagram Victoria`s Secret

Для своїх рекламних знімків Джулія позувала в чарівній жовтій сукні, розшитій великими намистинами від нігерійського дизайнера-початківця Бубу Огісі з бренду IAMISIGO.

"Вона ніколи не цурається максималізму, і нам це в ній подобається", — написали на сторінці бренду в Instagram.

Вибір сукні від нігерійської дизайнерки також відображає прагнення бренду Victoria's Secret до більшої інклюзивності та різноманітності в моді.

тизер The Tour

Очікується, що The Tour стане грандіозним видовищем, присвяченим ребрендингу і новому напрямку Victoria's Secret. Включення Джулії Фокс як нового ангела означає намір бренду залучити більш молоду і різноманітну аудиторію.

Це оголошення викликало значний ажіотаж серед шанувальників Джулії Фокс і любителів моди. Її сміливий і сміливий вибір одягу робить її ідеальним "ангелом", і багато хто з нетерпінням чекає, як вона буквально потрясе подіум Victoria's Secret.

Серед зірок, які візьмуть участь у камбек-шоу, — Гейлі Бібер, Джіджі Хадід, Айріс Лоу і Ліла Мосс та інші. Крім того, на подіум повернуться улюблені VS Angels Кендіс Свейнпол, Лілі Олдрідж і Адріана Ліма.

Не виключено, що також на подіумі з'явиться співачка Доджа Кет, яка вже позувала в білизні бренду в тизері. Нове шоу Victoria's Secret знаменує повернення бренду на телебачення після останнього телевізійного показу, який відбувся 2018 року.

Нагадаємо, якщо раніше шоу Victoria's Secret транслювали кабельними мережами — спочатку ABC, потім CBS, то тепер гігант спідньої білизни вирішив зробити ставку на потокове мовлення і вийде на Prime Video.