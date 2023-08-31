Дуа Ліпа без макіяжу вирушила на шопінг з бойфрендом (фото)

Артистка зі своїми батьками та коханим відпочиває на Ібіці.

28-річна британська співачка Дуа Ліпа насолоджувалася походом по магазинах зі своїм бойфрендом Роменом Гаврасом, коли пара відпочивала з батьками артистки на Ібіці. Про це пише Daily Mail.

Ліпа прогулювалася вулицею Далт Віла, зупиняючись, щоб переглянути одяг разом із 42-річним французьким режисером музичних кліпів Роменом, матір’ю Анесою та батьком Дукагджином.

Артистка косовського походження була в топі з паєтками з глибоким декольте та вільних джинсах.

Британська зірка сцени відмовилася від косметики і носила плетену солом’яну сумку. Після походу по магазинах родина вирушила на обід у Casa Jondal.

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Дуа Ліпа та Ромен Гаврас Фото: Getty Images

Про стосунки 28-річної співачки та 42-річного режисера офіційно стало відомо на Каннському кінофестивалі-2023. Вони дебютували на червоній доріжці як пара. А кілька місяців до того їх лише підозрювали в романі, "ловлячи" на таємних побаченнях.

Нагадаємо, Дуа Ліпа відсвяткувала 28-й день народження.

Також Фокус писав про спільну вечерю Ромена Гавраса з Дуа Ліпою та її батьками.