Відомий астрофотограф показав ефектні знімки Блакитного Місяця

Рідкісне явище наступного разу можна буде спостерігати тільки через 14 років.

Відомий астрофотограф Рамі Аммун зробив приголомшливі знімки повного місяця, або Блакитного Місяця. Супермісяць, який можна було спостерігати в ніч з 29 серпня, викликав ажіотаж серед астрофотографів і фотографів-аматорів. І просто серед тих, хто любить спостерігати за нічним небом. Ефектні знімки Аммун опублікував у своєму Instagram.

Аммун написав, що Блакитний Місяць у серпні особливий, тому що це єдиний раз, коли супутник Землі підходить до нашої планети настільки близько і є настільки яскравим.

Блакитний Місяць

"Звичайно, вона не блакитна. Якщо ви і бачите знімки в блакитній гамі, це означає, що їй надали такий відтінок. Свої знімки я зберіг, як є і просто підвищив контрастність", — пояснив астрофотограф. Він зазначив, що виділив Сатурн, який також можна було спостерігати близько до Місяця.

Без спеціального обладнання Сатурн виглядає, як блякла зірка. Аммун розповів, що знімок зробив 29 серпня 2023 року. І нагадав, що повний місяць починається за день до фактичного повного Місяця і закінчується днем пізніше. Тож зробити ефектні знімки можна протягом трьох днів.

Подібне видовище ми побачимо ще 14 років. Супермісяці відбуваються, коли Місяць проходить через перигей або точку, яка наближає його до Землі на еліптичній орбіті. Через це він виглядає приблизно на 14 відсотків більшим порівняно з тим, коли він перебуває в найдальшій точці, сяє яскравіше. Коротше кажучи, супермісяць — це повний місяць. Але він більший і яскравіший, ніж звичайний повний місяць.

Супермісяць у Стамбулі

Незважаючи на опис, Місяць насправді не стає блакитним — термін "блакитний Місяць" просто відноситься до того моменту, коли ми бачимо повний місяць двічі на місяць, а 1 серпня можна було спостерігати Осетровий Місяць.

Це відбувається тому, що місячні цикли трохи коротші — 29,5 дня, ніж календарні місяці, які тривають 30 або 31 день, тому один повний місяць може відбуватися на початку місяця, а інший — наприкінці.

Попередній Блакитний Місяць був у грудні 2009 року, а наступний буде в січні та березні 2037 року.

Витоки англійського виразу "одного разу на блакитному місяці", який сьогодні розуміють як щось дуже рідкісне, сягають корінням у сотні років.

У єлизаветинські часи фразу "він стверджував, що Місяць блакитний" можна було сказати про людину, яка робить дивовижні або явно абсурдні заяви.

Однак за певних обставин Місяць може стати блакитним. Наприклад, це сталося після виверження Кракатау в Індонезії 1883 року.

За даними журналу Sky & Telescope, пил від цього виверження "забарвив заходи сонця в зелений", а Місяць зробив синім по всьому світу. І цей ефект зберігався протягом двох років".

Те ж саме сталося після вогняної бурі Чинчага в 1950-х роках, величезної пожежі, яка поглинула північні ліси Канади.

На що впливає Блакитний Місяць

Цього року повний місяць і супермісяць збігся з індуїстським фестивалем Ракша Бандхан або Ракхі, який відзначає зв'язок між братами і сестрами. Сестри традиційно пов'язують ракхі, або бавовняний браслет, на зап'ясті свого брата, а ті у відповідь дарують подарунок.

Також він припав на місяць Елул за єврейським календарем, час пошуку та надання прощення іншим, а також початку й закінчення листів із побажаннями одержувачу гарного року.

"Як завжди, на честь повного місяця заохочується носіння відповідних святкових небесних шат. Бережіть своїх братів і сестер, відпустіть образи і бажаємо вам гарного року!" — йдеться в повідомленні НАСА.

Але також посилюється гравітаційне тяжіння, що призводить до збільшення припливів. Це може посилити повінь у прибережних районах через ураган Ідалія, що проноситься Флоридою.

Які ще назви носять повні місяці?

Так, Осетровий Місяць у серпневу повню прозвали тому що в цей час ловили найбільше риби на Великих озерах Північної Америки.

Іншим місяцям року відповідають різні прізвиська: так, у січні сходить Вовчий Місяць, у лютому — Сніговий Місяць і так далі.

Назви повних місяців історично використовувалися для відстеження пір року і тому тісно пов'язані з природою.

Назви повного місяця за місяцями:

Січень: Вовчий Місяць, тому що в цей час вовків чути частіше.

Лютий: Сніговий Місяць збігається з сильними снігопадами.

Березень: Черв'ячний Місяць, оскільки Сонце все більше нагріває ґрунт, і дощові черв'яки стають активними.

Квітень: Рожевий Місяць, тому що починали прокидатися і цвісти перші рослини: флокси шилоподібні і рожевий мох.

Травень: Квітковий Місяць через велику кількість квітів.

Червень: Полуничний Місяць, тому що він з'являвся, коли збирали перший урожай полуниці.

Липень: Оленячий Місяць, коли він сходив, у самців оленів роги були в стадії повного росту.

Серпень: Осетровий Місяць через велику кількість риби і рясну риболовлю.

Вересень: Кукурудзяний Місяць, тому що це був час збору врожаю кукурудзи.

Жовтень: Місяць Мисливця, тому що наставав час полювання і підготовки до зими.

Листопад: Бобровий Місяць, тому що це був час встановлення пасток для бобрів.

Грудень: Холодний Місяць, тому що ночі в цю пору року найдовші.

Раніше Фокус писав про те, чого очікувати від найяскравішого супермісяця цього року.