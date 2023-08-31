Принц Гаррі заявив, що його ніхто не підтримував після смерті принцеси Діани

Учора на Netflix відбувся приклад нового серіалу принца Гаррі, де він зробив низку скандальних заяв.

Герцог Сассекський знову звинувачує членів королівської сім'ї, заявивши, що він не отримав підтримки після смерті своєї матері, принцеси Діани в 1997 році. Крім того, за його словами, нікого не було поруч із ним, коли він повернувся додому з посттравматичним стресовим розладом після служби в Афганістані. Про це він розповів у своєму новому серіалі Netflix "Серце нескореного", прем'єра якого відбулася в середу, пише РageSix.

"Спусковим гачком для мене стало повернення з Афганістану, але все, що спливало на поверхню, відносилося до… 1997 року, починаючи з 12-річного віку, — сказав герцог Сассекський. — Найбільша проблема для мене полягає в тому, що ніхто навколо мене не може по-справжньому допомогти".

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"Найбільшою проблемою для мене було те, що ніхто з оточуючих не міг мені по-справжньому допомогти, — продовжив він. — У мене не було ні структури підтримки, ні мережі, ні експертної ради, щоб визначити, що ж насправді зі мною відбувається".

Принцеса Діана і принц Гаррі Фото: Getty

38-річний Гаррі розповів, що він "придушував" свою травму від втрати матері в "такому юному віці" і "ніколи не усвідомлював" своїх емоцій, поки все це "не вирвалося назовні". Однак тільки через тривалий час, коли він зрозумів, що йому важко, герцог звернувся по допомогу до фахівця.

"На жаль, як і більшість із нас, уперше про терапію замислюєшся, коли лежиш на підлозі в позі ембріона і, можливо, шкодуєш, що не впорався з цим раніше", — сказав він.

Принц Гаррі стверджує, що працювати з травмою, отриманою в юному віці, він почав тільки у віці 28 років.

"У мене не було жодних емоцій, я не міг плакати, не міг відчувати. Я не знав цього в той час, — каже він у серіалі. — І тільки пізніше, у віці 28 років, у моєму житті трапилася обставина, за якої перші кілька бульбашок почали виходити назовні, а потім раптом неначе хтось труснув, і все пішло "пуф"… а потім настав хаос".

Нагадаємо, Гаррі вже розповідав про те, що після трагічної загибелі Діани його сім'я не виявила до нього належного співчуття і підтримки. У своїх скандальних мемуарах "Запасний" Гаррі стверджував, що його батько, король Чарльз III, навіть не обійняв його, коли вони дізналися про трагічну загибель Діани в автокатастрофі.

Мемуари принца Гаррі "Запасний" Фото: Getty Images

"Тато не обійняв мене. Він не вмів проявляти емоції у звичайних обставинах, як же можна було очікувати, що він проявить їх у такій кризовій ситуації?" — написав Гаррі в книжці, яку було випущено в січні.

Раніше Фокус писав, що мемуари принца Гаррі "Запасний" стали книжкою, яку найбільше викидають цього літа.