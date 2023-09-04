"Не хочу їсти": 5 причин, чому ваша дитина не хоче вранці снідати – нутриціолог

Розпочалось навчання у школі й знову у головах сотень батьків питання: "Як нагодувати вранці дитину?", особливо якщо остання весь час відмовляється від їжі та не має апетиту перед уроками. Відомий дитячий нутриціолог Ганна Бойко розповідає Фокусу, які можуть бути причини відсутності апетиту у дитини та як правильно нагодувати школяра.

В кращому випадку бутерброд, а в гіршому – "голий" чай. Саме так зазвичай снідає більшість дітей перед школою. І причин на це не так багато, немає часу або немає апетиту: "не хочу їсти" — зазвичай саме таку фразу чують батьки. Якщо з першою проблемою можна розібратись вибудувавши режим, то з другою складніше. Чому у дитини немає апетиту вранці? Ексклюзивно для Фокуса дитячий нутриціолог Ганна Бойко, сертифікована українськими вишами та британською академією здоров’я, засновниця Школи дитячої нутриціології розповіла про те, якою має бути ідеальна формула сніданку школяра та пояснила, чому дитина вранці може відмовлятися від їжі.

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Чому дітям важливо снідати перед школою?

Фото: Freepik

"За ніч у дитини знижується рівень глюкози в крові, тому, щоб дитина себе добре почувала, була не в’ялою, мала енергію та спокійний внутрішній стан, а не агресію і гіперактивність, перед початком навчання їй обов’язково треба поснідати. Це важлива умова для того, щоб дитина себе гарно почувала та була психоемоційно стабільною", — каже Ганна Бойко.

Отже, проблема з поведінкою дитина та з її психологічним станом часто пов’язана саме з відсутністю необхідних нутрієнтів та мізерним раціоном. Згадайте, як ви себе почуваєте, коли дуже голодні? Як ви сприймаєте інформацію? Як реагуєте на оточення? Дитина відчуває те саме, тільки потужніше.

Яким має бути сніданок школяра

Фото: Freepik

Їжа – це енергія, а дитячий організм потребує її у більшому обсязі, особливо під час навчання, адже розумове навантаження потребує не менше енергії, ніж фізичне. Проте не так важлива кількість їжі, як її якість, тому збалансований раціон — це не лише про харчування дорослих, які слідкують за своїм здоров’ям, це обов’язкова умова також і для дитячого харчування.

"Повноцінний сніданок школяра має включати 5 груп продуктів:

продукти багаті клітковиною – це овочі, фрукти, ягоди, насіння;

продукти багаті жиром – це авокадо, жирні сорти риби, твердий сир, олія, вершкове масло (на вибір);

високобілкові продукти: м’ясо, риба, яйця (на вибір);

складні вуглеводи – це каша, обов’язково та, яку дитина їсть із задоволенням;

вода — обов’язково після пробудження, за 30 хвилин до сніданку.

Це ідеальна формула сніданку, яка називається вода + КБЖВ", — каже дитячий нутриціолог Ганна Бойко.

Фото: Freepik

Отже, харчування дитини має бути збалансованим та містити всі групи продуктів, лише в такому разі буде закрита потреба дитячого організму у всіх важливих вітамінах, мінералах та поживних речовинах.

"Чай з бутербродом – це не повноцінний сніданок, він містить тільки окремі елементи: вода + КБЖВ. Дитина після такого сніданку досить швидко зголодніє, у неї швидко закінчиться "батарейка", тобто рівень енергії впаде, тому що неповноцінна швидкоїжа досить швидко перетравиться. Тоді дитина переміниться в настрої, вона не захоче вчитися, слухати, чути, виконувати, можуть бути навіть прояви агресії або поганого самопочуття, тому, безумовно, краще повноцінний сніданок", — радить нутриціолог.

Проте як бути, якщо щоранку дитина відмовляється від їжі та не погоджується на жодні умови та доводи? Дитячий нутриціолог назвала причини такої поведінк, і виявляється, їх досить багато.

Режим харчування

Фото: Freepik

"По-перше, потрібно проаналізувати, як проходив у дитини вечір попереднього дня. Якщо вечеря була пізньою і дитина пішла в сон з повним шлунком, тобто ситно поїла перед сном, то процеси травлення проходили всю ніч, відповідно, у організму немає потреби в глюкозі й травна система не готова до травлення", — каже Ганна Бойко.

Режим є надзвичайно важливим для дитини, особливо із початком навчального процесу, адже від того, о котрій годині дитина засинатиме та прокидатиметься, який у неї графік харчування, прогулянок тощо – залежить не тільки її настрій та загальне здоров’я, а й апетит.

Розробіть режим, який підходитиме саме вашій дитині, слідкуйте за тим, щоб останній прийом їжі був не пізніше, ніж за 2-3 години до сну. Відповідно, якщо молодші школярі мають лягати спати о 21:00, то повечеряти вони повинні не пізніше 19 години.

Проблеми з травленням

"Якщо у дитини все гаразд із травленням, з кишківником і вона не дуже пізно повечеряла, вона буде хотіти їсти, тому що голод – це фізіологічна потреба організму, щоб жити та функціонувати, якщо голоду немає, тут треба шукати причину", — радить Ганна Бойко.

Відвідайте педіатра або дитячого гастроентеролога, аби впевнитись, що у дитини немає ніяких проблем зі здоров’ям.

Недостатня кількість води

Фото: Freepik

"Відсутність апетиту зранку може бути зумовлена відсутністю достатньої порції води, яка запускає процес травлення. І коли дитина зранку ходить до туалету й очищається, то в неї з’являється апетит, коли вона порухається, коли в неї буде достатньо часу між пробудженням і сніданком", — каже дитячий нутриціолог.

Вода – обов’язковий елемент у харчуванні дитини, тому ви маєте слідкувати за тим, скільки води випиває дитина за день і пропонувати їй воду одразу після того, як вона прокидається вранці.

Стрес

"Якщо дитині некомфортно в школі, вона знаходиться в стресі, її шлунок та кишківник спазмуються і не хочуть йти до школи. Відповідно, дитина у такому стані не буде хотіти їсти, ШКТ не буде готовий до травлення. Це теж варто врахувати", — радить дитячий нутриціолог.

Слідкуйте за змінами поведінки своєї дитини, розмовляйте, адже часто дитина просто боїться або соромиться розповісти про свої потреби та переживання.

Застій жовчі

"І остання причина, це застій жовчі. УЗД черевної порожнини на голодний шлунок розкаже, у якому стані зараз жовчний, чи є застій жовчі, якщо він є, то не буде належного апетиту і дитина буде відмовлятися від їжі", — каже Ганна Бойко.

У такому разі після аналізів та додаткових досліджень, дитячий гастроентеролог надасть рекомендації з лікування та корекції харчування, які вирішать цю проблему та повернуть дитині здоровий апетит.

Нагадаємо, регулярна відсутність сніданку може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця