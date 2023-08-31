Барбі Оппенгеймер зі США розповіла, з чим зіткнулася після виходу гучних картин

Батько чоловіка Барбари був троюрідним братом Роберта Оппенгеймера, головного героя однойменного фільму.

Одночасний вихід у світовий прокат фільмів "Барбі" та "Оппенгеймер" обернувся смішними казусами для професорки на пенсії та бабусі п'ятьох онуків Барбари Оппенгеймер із Ньютона, штат Массачусетс, пише видання State, журналісти якого зателефонували власниці таких імені та прізвища. Свого часу вона викладала в Бостонському університеті та займалася патологією мовлення та мови.

За словами американки, після прем'єри картин їй написали і зателефонували друзі з усього світу, і це було дуже кумедно.

Барбара, яку ще зі шкільних часів усі звуть Барбі, спершу пішла зі своєю сім'єю на "Оппенгеймер".

"Батько мого чоловіка доводиться троюрідним братом Дж. Роберту, тому нам дуже хотілося подивитися, як вони інтерпретували його історію. А потім, можливо, тижнів через два ми пішли подивитися "Барбі". Ми любили їх обох по-різному. Я не була впевнена, що моєму чоловікові сподобається "Барбі", але він весь час голосно сміявся", — каже пенсіонерка.

Місіс Оппенгеймер розповіла, що в неї в дитинстві була лялька Барбі, яку їй подарували на шість років. За минулі десятиліття лялька дуже сильно змінилася і тепер має не тільки модний, а й соціальний підтекст.

"Барбі не була настільки відкрита до інших речей, крім того, щоб бути модною в ті дні. Це дійсно змінилося. Знаєте, у мене були тільки сини, але мої друзі, які мали доньок їхнього віку, не купували їм Барбі, бо вважали, що це посилає невірний сигнал. Але тепер моя онука грається з Барбі, а Барбі тепер космонавтка і все таке. Насправді вона грається з моєю Барбі! І моїм Кеном, у якого відвалюється рука".

Розмірковуючи про "Оппенгеймера", Барбара залишилася задоволена тим, як у картині показаний її далекий родич.

"Я думаю, вони (команда фільму) виконали хорошу роботу. Це дійсно стосується моральних дилем, з якими зіткнувся Оппенгеймер. Чи стикався він із ними віч-на-віч у той час? Це хороше питання. Але фільм дійсно фокусується на цих проблемах. Так, у якомусь сенсі це було дуже переконливо. Я виходжу зі сфери науки. Я була професоркою медичних наук. І ось, спостерігаючи, як він розв'язує ці питання та їхню політизацію... Я подумала, що деякі з найцікавіших сцен були про патріотизм у Лос-Аламосі, як відчували на той час співробітники", — зізналася жінка.

Вона наголосила, що її батьки росли в той час, що показано у фільмі, і були справжніми патріотами, які бажали перемоги США у війні.

"Це було дуже важливо для їхнього виховання. Люди в Лос-Аламосі думали, що це їхній внесок у війну! Вони рятували життя! Я читала про занепокоєння через те, що глядачі вийдуть після перегляду фільму, думаючи, що ядерні бомби необхідні. Можливо, деякі так і подумають, але я думаю, що інші виявляться більш свідомими. Я в жодному разі не фізик-ядерник, але ця бомба була набагато меншою за ту, що є в американському арсеналі", — резюмує Барбара.

Роберт Оппенгеймер

Головна цінність фільму, на її думку, — це те, що він змушує людей замислитися, яку роль головний герой зіграв в історії.

"Для багатьох він був героєм, але він також був об'єктом великого гніву", — вважає американка.

На запитання про те, яка з двох картин Барбарі сподобалася більше, вона відповіла:

"Складно вибрати! Вони такі різні. Я вважаю себе феміністкою (хоча я впевнена, що відстала від часу) через покоління, з якого я вийшла. Так що я була, можна сказати, дуже рада, що вони помістили Барбі в Барбіленд, а потім відправили її в реальний світ. Я сміялася вголос практично протягом усього показу. "Оппенгеймер" серйозніший... Я не можу вибрати. Я рада, що побачила обидві стрічки".

Ім'я та прізвище жінки після виходу картини вже ставили її в незручне становище. Барбара розповіла, що коли під час поселення в готель назвалася Барбі Оппенгеймер, адміністратор подумав, що вона вирішила його потролити.

Раніше Фокус писав про те, що в США планують зняти фільм про творців ляльок Барбі і Братц, показавши їхню конкуренцію.