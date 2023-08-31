У США знімуть серіал про суперництво ляльок Барбі та Братц і їхніх творців

Серіал розповість про творців культових ляльок Рут Гендлер і Картера Брайанта, а також про їхнє протистояння.

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Після приголомшливого успіху фільму "Барбі" Грети Гервіг лялькова тема в кіно з нами, схоже, надовго. Крім того, що плануються кілька фільмів про інших ляльок Mattel, зокрема, Кишенькову Поллі, а також сиквел "Барбі", то тепер Deadline повідомляє про те, що CBS Studios збирається зняти серіал про життя винахідниці Барбі Рут Хендлер і творця Братц Картера Брайанта, а також про те, як їхні улюблені ляльки згодом стали суперницями.

До речі, прологом до проєкту певною мірою послугувала "Барбі", де є момент, коли покійна творець Барбі, яку грає Рея Перлман, розповідає Барбі (Марго Роббі) про її доньку Барбару Гендлер, якій зараз 82 роки,

Рут Гендлер — автор легендарної Барбі

Новий серіал, серед іншого, проллє світло на винахід Браянтом ігор Bratz, які були випущені 2001 року і спровокували багаторічну судову тяганину між Mattel, компанією, що створила Барбі, та виробником Bratz MGA Entertainment. Суперечка виникла навколо того, кому належать авторські права на Bratz.

Компанія Mattel стверджувала, що Брайант, колишній дизайнер Mattel, малював ескізи ляльок Братц, коли ще працював у компанії. Однак компанія MGA (Micro-Games America Entertainment, виробник іграшок) повідомила, що Браянт розробив дизайн Bratz у 1998 році, коли в нього була перерва в роботі в Mattel.

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творець ляльок Братц Картер Брайант Фото: Carter Bryant/Instagram

У 2008 році суд став на бік Mattel, проте рішення було скасовано, і в 2011 році новий склад присяжних став на бік MGA, писало видання Los Angeles Times.

Напередодні прем'єри фільму "Барбі" Браянт написав у себе в Instagram:

"Хоч би як я пишався тим, що створив #bratz#pinkiecooperandthejetsetpets#sugarplanet#shopkinsdolls, я однаковою мірою пишаюся і щасливий, що потрапив у команду дизайнерів Барбі. Я навіть отримав свою Барбі з власною участю. Я так схвильований її відродженням, що мені не терпиться побачити фільм".

Раніше Фокус писав, що в мережі з'явилося відео, де показано процес зйомок епізоду зі співаючим Раяном Гослінгом.