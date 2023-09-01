65-річну Мадонну помітили на велопрогулянці в Нью-Йорку (фото)

Артистка має бадьорий і підтягнутий вигляд, докладаючи максимум зусиль для відновлення здоров'я.

65-річна американська співачка Мадонна була помічена на велопрогулянці в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

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Продовжуючи одужувати після серйозної бактеріальної інфекції, через яку вона провела кілька днів у відділенні інтенсивної терапії, королева поп-музики вирішила зайнятися велоспортом і повернутися до активного способу життя.

На тренування семиразова володарка премії "Греммі" одягла чорну бейсболку, кросівки Nike, кофту з довгим рукавом, шорти і облягаючі легінси. Вона доповнила аутфіт чорними сонцезахисними окулярами, нанесла мінімальний макіяж, а її волосся було заплетене у дві коси.

Остання поява Мадонни відбулася всього через два місяці після того, як вона потрапила до лікарні. За інформацією джерел, співачку знайшли непритомною і доправили у відділення інтенсивної терапії із серйозною бактеріальною інфекцією. Після цього Мадонна перенесла світове турне.

Крім того, люди з близького оточення Мадонни вважають, що вона "довела себе" до госпіталізації, намагаючись конкурувати з молодшими зірками сцени. За словами близького оточення, артистка за кілька днів до того, що сталося, відчувала слабкість і запаморочення, проте не припиняла багатогодинних тренувань, готуючись до своїх шоу.

Також Фокус писав, що Мадонна дуже пишається своїми дітьми, які були поруч із нею у важкий момент.