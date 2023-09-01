У рожевій мереживній сукні: Амаль Клуні отримала нагороду під час Венеційського кінофестивалю

Дружину голівудського актора удостоїли честі на престижній церемонії нагородження.

Дружина Джорджа Клуні Амаль була удостоєна нагороди за лідерство на церемонії вручення нагород DVF Awards під час Венеціанського кінофестивалю. Про це пише Daily Mail.

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45-річна юристка з прав людини Амаль мала приголомшливий вигляд, коли вона прибула на церемонію вручення в Sala degli Arazzi of the Giorgio Cini Foundation.

Амаль Клуні Фото: Getty Images

Зіркова пара позувала на 14-му щорічному заході, заснованому дизайнеркою Діаною фон Фюрстенберг, який відзначає видатних жінок, що присвятили себе зміні життя інших жінок.

З цього приводу Амаль одягла рожеву мереживну сукню з тюлевою верхньою спідницею і пару металевих босоніжок з ремінцями. Мати двох дітей уклала свої темні локони м'якими хвилями і зробила макіяж з переважною палітрою рожевих тонів. Сережки і бронзовий клатч завершили ансамбль Амаль.

Тим часом її чоловік, 62-річний американський актор Джордж Клуні мав стильний вигляд у чорному костюмі, який він носив зі злегка розстебнутою темно-синьою сорочкою.

Джордж і Амаль Клуні Фото: Getty Images

На сайті DVF є біографія Амаль, що пояснює, чому її удостоїли честі на престижній церемонії нагородження.

"Амаль Клуні — відзначена нагородами юристка з прав людини, яка останні два десятиліття провела, захищаючи жертв несправедливості по всьому світу. Вона представляє клієнтів у міжнародних судах, включно з Міжнародним кримінальним судом, Міжнародним судом і Європейським судом з прав людини. Амаль представляла відомих політичних в'язнів і жертв масових звірств, як-от єзидські жінки та дівчатка, поневолені ІГІЛ, цивільні особи, атаковані суданською міліцією та урядовими силами в Дарфурі, а також активістки, ув'язнені у в'язниці по всьому світу.

Її послужний список у забезпеченні свободи несправедливо затриманих журналістів по всьому світу не має собі рівних. Нині вона працює в Оперативній групі з відповідальності за злочини, скоєні в Україні, яка займається підтримкою правосуддя для жертв воєнних злочинів та інших порушень прав людини", — ідеться в біографії.

Раніше Фокус писав, що Джордж і Амаль Клуні в елегантних образах сходили на побачення у Венеції.