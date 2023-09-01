Ілон Маск обізвав свого сина-трансгендера комуністом

І звинуватив приватну школу в Санта-Моніці в промиванні мізків.

Ілон Маск називає свою дитину-трансгендера Вівіан "комуністкою", яка вважає, що "будь-який багатий — зло", і звинувачує приватну середню школу Санта-Моніки "Перехрестя" в промиванні їй мізків. Про це пише Daily Mail.

Ілон Маск розповів про своє хворобливе відчуження від свого сина-трансгендера, назвавши його "комуністом".

Минулого року 19-річний син Маска Ксав'єр від його першого шлюбу з Джастін Вілсон офіційно змінив свою стать на жіночу, а ім'я змінив на на Вівіан Дженну Вілсон, заявивши в судових документах, що вона "більше не бажає мати якийсь стосунок" до генерального директора Tesla-мільярдера "будь-яким чином".

Ілон Маск, його друга дружина Талула Райлі та близнюки Ксав'єр і Гріффін Фото: Getty Images

В уривку зі своєї майбутньої біографії Маска, опублікованої в четвер у Wall Street Journal, автор Волтер Айзексон написав, що розлад Маска з Вівіан "приніс йому більше болю, ніж будь-що в його житті після дитячої смерті його первістка Невади", який помер через 10 тижнів через синдром раптової дитячої смерті.

За словами Айзексона, мільярдер був "загалом оптимістичний", коли вперше дізнався про трансгендерний перехід своєї дитини, але все змінилося, коли Вівіан, яку також називають Дженною, почала висловлювати крайні марксистські погляди та заявила про свій намір розірвати всі зв'язки.

"Вона вийшла за рамки соціалізму, ставши повною комуністкою і думаючи, що будь-який багатий — зло", — сказав Маск автору, частково покладаючи провину на Crossroads, приватну школу K-12 у Санта-Моніці, де річне навчання коштує до 50 000 доларів.

Біограф повідомляє, що болісний розрив Маска з Вівіан частково є причиною тривалої одержимості мільярдера ідеологією "пробудження", яку він розглядає як загрозу людській цивілізації та яка послугувала мотивом його купівлі Twitter за 42 мільярди доларів минулого року.

"Якщо не зупинити вірус пробудженого розуму, який за своєю суттю є антинауковим, антилюдським і антилюдським, цивілізація ніколи не стане багатопланетною", — сказав Маск автору.

Ілон Маск із сином Х Фото: Getty Images

Хоча раніше Маск звинувачував школи, що "прокинулися", у своєму розладі з Вівіан, він уперше назвав прямо школу Crossroads, і звинуватив її в "промиванні мізків".

До слова, Crossroads ("Перехрестя"), була заснована 1971 року як світська школа. Спочатку вона була пов'язана з єпископальною церквою Св. Августина біля моря в Санта-Моніці. Згодом заклад перетворився на престижну академію для наступного покоління голлівудських зірок.

Серед випускників "Перехресть" безліч знаменитостей, як-от Зої Дешанель, Джона Гілл, Джек Блек, Кейт Гадсон і Гвінет Пелтроу.

Джек Куейд, син акторів Мег Раян і Денніса Куейда і сам висхідна зірка Голлівуду, також закінчив школу.

Сини Леброна Джеймса, Бронні та Брайс, також відвідували Crossroads, перш ніж переїхати до Сьєрра-Каньйона для участі в баскетбольній програмі цієї школи.

"Ми віримо, що унікальність дітей проявляється в самому їхньому існуванні та що обов'язок школи — сприяти розвитку в них вродженого почуття таємниці та радості життя", — йдеться у філософській заяві школи.

Як згадувала одна з випускниць Crossroads: "Усі студенти відвідували курс під назвою "Життєві навички", який, по суті, являє собою групову терапію. Там ми говорили про наші почуття так, ніби вони так само важливі, як теорема Піфагора".

Нагадаємо, загалом у Маска дев'ять дітей, зокрема п'ятеро від першої дружини Джастін Вілсон, двоє від колишньої дівчини Граймс і двоє від керівника Neuralink Шивон Зіліс.