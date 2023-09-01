Сідні Свіні з нареченим прибули на Венеційський кінофестиваль (фото)

Зіркова пара обрала схожі образи для відвідин знаменитого італійського міста.

25-річна американська акторка Сідні Свіні та її наречений Джонатан Давіно прибули до Італії на третій день Венеційського кінофестивалю-2023. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Ейфорії" та її коханий гармоніювали у кремових лляних вбраннях.

Свіні одягла топ без рукавів відтінку слонової кістки, заправлений у лляні шорти з поясом. А Давіно доповнив її штанами з такого ж матеріалу та кольору, а також сорочкою в рубчик з короткими рукавами. Крім того, закохані доповнили образи модними сонцезахисними окулярами.

Акторка закріпила свої шорти коричневим шкіряним ременем із золотою пряжкою.

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Сідні Свіні у Венеції

Вона також одягла золотисте кольє, браслет і маленькі сережки. Знаменитість поєднала свій образ з парою масивних, яскраво білих кросівок із коричневими шнурками.

Сідні Свіні та її наречений у Венеції

Зірка "Ейфорії" тримала в руках білу сорочку та коричеву шкіряну сумку.

Зіркова пара була помічена під час посадки у водне таксі після приземлення у знаменитому італійському місті.

Нагадаємо, україно-французька акторка Ольга Куриленко відвідала другий день Венеційського кінофестивалю.

Також Фокус писав про появу Сідні Свіні на публіці в сукні з глибоким декольте.