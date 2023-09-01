Селена Гомес зізналася, з яким чоловіком зустрічалась би (відео)

Знаменитість остаточно відповіла на чутки про свої романи.

31-річна американська співачка та акторка Селена Гомес розповіла, з яким чоловіком готова зустрічатися.

Зірка соцмереж розкрила свої особисті потреби щодо побачень під час появи на SiriusXM's Hits 1 LA, сказавши, що в неї насправді не "висока вимогливість".

"Я думаю, що у мене є стандарти, і я думаю, що зараз я живу у світі, де хлопці плутають стандарти з високим обслуговуванням", — сказала колишня дівчина Джастіна Бібера, додавши: "Мені не соромно сказати: "Мені насправді потрібні X, Y, і Z, щоб ти був зі мною".

"Ти маєш бути крутим", — пояснила Селена. "Не крутим у тому сенсі, що люди думають, що ти крутий. Ти просто маєш бути добрим і, будь ласка, розсмішити мене, а також бути добрим до моєї родини та людей навколо тебе".

Артистка також підтвердила, що наразі самотня, сказавши, що готова почати стосунки, якщо/коли вони настануть.

"Я думаю, що всі проходять через фазу: "О, було б добре мати когось", і я це розумію. Але ви знаєте, я просто насолоджуюся тим, де я перебуваю, і я просто хочу бути щасливою з тим, ким я є".

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Селена Гомес

Тривалий час знаменитість зустрічалася з канадським співаком Джастіном Бібером. У 2018 році вони остаточно розійшлися і музикант одружився з моделлю Гейлі Бібер.

У 2023 артистці приписували роман з діджеєм Ендрю Таггартом, проте офіційно вони цього не підтверджували.

Селена Гомес Фото: Selena Gomez/Instagram

Нагадаємо, менша сестра Селени Гомес підстригла Брукліна Бекхема.

Також Фокус писав про нову пісню-гімн самотності Селени Гомес.