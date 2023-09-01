Іванка Трамп закінчила ремонт в особняку в "Бункері мільярдерів" у Маямі

Шикарний будинок дочка президента купила після того, як придбала ділянку поруч у іспанського співака Хуліо Іглесіаса.

Нещодавно таблоїди писали про те, що Джефф Безос обзавівся ексклюзивною нерухомістю на так званому "Бункері мільярдерів", — острові Індіан-Крік біля узбережжя Маямі. А тепер його найближчі сусіди Іванка Трамп і Джаред Кушнер закінчили ремонт у своїй резиденції. Про це пише Daily Mail.

Іванка та Джаред придбали будинок за 24 мільйони доларів на острові Індіан-Крік 2021 року. Вони витратили понад рік на ремонт величезної власності на набережній. І нові фото демонструють, що переїзд уже близький: у басейні навіть з'явилася вода.

Іванка з чоловіком витратили більше року на ремонт маєтку площею 1,3 акра з видом на затоку Біскейн, і схоже, що будинок їхньої мрії майже готовий.

Пара ще не в'їхала в цей будинок, але вони вже показували фото зі своєї резиденції, коли на початку цього року сфотографувалися зі своїми трьома дітьми.

Іванка Трамп із сім'єю біля нового будинку Фото: Ivanka Trump/Twitter

Пара придбала розкішну власність за кілька місяців після того, як покинула Вашингтон зі своїми трьома дітьми: 12-річною Арабеллою, дев'ятирічним Джозефом і семирічним Теодором.

Особняк може похвалитися шістьма спальнями і вісьмома з половиною ванними кімнатами, а також пишним садом, басейном і особистим причалом.

Їх помітили на будівництві минулого тижня — за кілька днів після арешту її батька, колишнього президента Дональда Трампа, і публікації його історичної фотографії з в'язниці округу Фултон у Джорджії.

Вони посміхалися й обговорювали один з одним і присутніми на об'єкті питання облаштування відкритої території майже готового особняка.

Селище на острові в затоці Біскейн відоме, як "Бункер мільярдерів" завдяки своїм знаменитим жителям.

Нерухомість було продано парі мільярдером Алексом Меруело і його дружиною Лісет Меруело.

З 2004 по 2008 рік власність також раніше належала продюсеру Скотту Сторчу.

Іванка і Джаред купили будинок всього через сім місяців після того, як вони купили ділянку площею два акра на острові, який колись належав іспанському співаку Хуліо Іглесіасу, за 32,2 мільйона доларів.

Неясно, які внутрішні зміни вони внесли у свою нову резиденцію. Однак на фото папараці видно, що в резиденції будуть високі куполоподібні стелі, великі подвійні сходи і відкриті розважальні зони.

У будинку також є велика вітальня, кінозал, офіс, оздоблений дерев'яними панелями, великий тренажерний зал і величезна головна спальня з двома повністю обладнаними ванними кімнатами.

Іванка із сім'єю живе спокійним життям у Майамі відтоді, як вони переїхали до Флориди після того, як колишній президент Трамп залишив свою посаду в січні 2021 року.

Колишні старші радники Білого дому жили в Arte Surfside, розкішній будівлі-кондомініумі, розташованій між Маямі-Біч і Бел-Гарбор.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мільярдер Amazon Джефф Безос став останнім жителем "Бункера мільярдерів", заплативши 68 мільйонів доларів за особняк на набережній по сусідству.

Серед інших знаменитостей, які називають острів своїм домом, — готельний магнат Джеффрі Соффер, інвестор-мільярдер Карл Ікан, гаїтянський мільярдер Гілберт Біджіо, колишній генеральний директор Sears Едвард Ламперт і колишній виконавчий директор United Airways Ракеш Гангвал.