Дизайнери створили версію майбутнього смартфона Apple за півмільярда доларів

iPhone 15 буде представлено на заході 12 вересня.

Уже за два тижні буде представлений новий iPhone 15, а дизайнери збираються випустити ексклюзивну і неймовірно дорогу модель цього смартфона за 564 000 доларів. Про це пише Daily Mail.

Новий iPhone 15 буде прикрашений 570 діамантами різної величини.

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З чуток, вартість iPhone 15 починатиметься з 1000 доларів, а найбільший у лінійці — iPhone 15 Pro Max — коштуватиме 2200 доларів.

Айфон із діамантами Фото: Caviar,

Однак ці цифри тьмяніють порівняно з вартістю двох нових версій смартфонів, що надійшли в продаж цього тижня.

Пристрої виробляються люксовим брендом Caviar і кожен інкрустований 570 діамантами.

Однак, якщо ви хочете роздобути його, вам краще почати економити, оскільки найдорожчий пристрій продається за неймовірною ціною в 564 700 доларів.

Розкішний iPhone під назвою Diamond Snowflake вже називають найдорожчим айфоном у світі.

Корпус телефону виконаний з 18-каратного білого золота та інкрустований 570 розкішними діамантами.

У центрі — кулон з кольє Snowflake Graff, виконаний з платини, білого золота і діамантів.

"Ми розібрали діамантове кольє Snowflake від Graff і використали його сліпучу підвіску у вигляді сніжинки, щоб прикрасити смартфон", — пояснили дизайнери.

Ця новина з'явилася всього за кілька тижнів до заходу Apple Wonderlust, який відбудеться в Купертіно, штат Каліфорнія, 12 вересня.

Незліченні чутки захлеснули Інтернет: джерела стверджують, що в цей день буде представлена нова лінійка iPhone 15 .

Після оголошення ведучий Марк Гурман з Bloomberg підтвердив, що серед продуктів, анонсованих на заході, будуть iPhone 15s, нові Apple Watch і AirPods.

Нагадаємо, раніше для Кріштіану Роналду створили годинник з яскраво-зеленими цаворитами, найдорожчими з гранатів. Цаворити в природі зустрічаються приблизно в 200 разів рідше, ніж смарагди, і вирізняються соковитим зеленим відтінком.