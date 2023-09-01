Сотні фанатів Гаррі Поттера зібралися на вокзалі, щоб "повернутися в Гоґвортс" (відео)

Шанувальники книжок Джоан Роулінг зібралися на вокзалі Кінг-Кросс, щоб "дочекатися" Гоґвортс-експреса, який мав привезти їх у світ чарівників.

Сотні шанувальників Гаррі Поттера прийшли сьогодні на вокзал Кінгс-Крос у Лондоні, щоб відзначити перший день повернення до школи чаклунства і чарівництва Гоґвортс. Про це пише Daily Mail.

Фанати зібралися на станції, щоб подивитися на покажчики поїзда, який вирушає об 11-й ранку до Гоґсміда, вирушаючи, звісно ж, із платформи 9 3/4.

Сем Томпсон, гравець "Челсі"

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Одна пара шанувальників книг і фільмів про Гаррі Поттера навіть побралися перед натовпом фанатів.

Пара заручилася в цей особливий день

Гоґвортс традиційно відчиняє свої двері щороку 1 вересня і відзначається Днем повернення в Гоґвортс.

Фанати Гаррі Поттера на вокзалі Кінг-Кросс

Шанувальники збираються в жвавому транспортному вузлі Лондона, щоб відтворити сцену, коли студенти проштовхуються крізь стіну до прихованої платформи 9 і 3/4, де на них чекає потяг Гоґвортс-експрес.

Звісно, шанувальники творчості Роулінг обрали тематичне вбрання: мантії, окуляри в стилі Гаррі Поттера, або шарфи своїх улюблених факультетів Гоґвортса, а дехто навіть вбрався у вбрання Доббі та інших істот із серії із семи книжок.

На заході також були присутні знаменитості, зокрема Сем Томпсон, гравець "Челсі", який з'явився у футболці факультету Гаффлпафф.

Іронічно, але сьогодні у Великій Британії страйкували співробітники 13 залізничних операторів, таких як Avanti West Coast, CrossCountry, Thameslink і TransPennine Express.

Багато компаній, що обслуговують поїзди, скоротили розклад: вони відбували пізніше і прибували раніше, ніж зазвичай. Співробітники вимагали підвищення заробітної плати.

Тож зазвичай галасливі станції залишилися майже повністю пустельними. Компанія Transport for London звинувачує брак водіїв через страйки залізничників. А пасажири нікуди не могли дістатися вчасно. Дорога, яка зазвичай займала півгодини, розтягнулася на кілька годин.

Нагадаємо, раніше виконавець головної ролі, актор Деніел Редкліфф, прийшов на страйк акторів у Нью-Йорку зі своїм новонародженим сином.