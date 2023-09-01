Тільки принцеса Діана могла зупинити ворожнечу між Вільямом і Гаррі, стверджує її дворецький

Пол Баррелл, який багато років працював з Діаною і написав про неї книжку, каже, що більше ніхто не зможе помирити братів.

Принцеса Діана — єдина людина, яка могла покласти край ворожнечі між принцами Вільямом і принцом Гаррі, заявив її колишній дворецький Пол Баррелл. За його словами, вона б "веліла їм подорослішати" і перестати сваритися. Про це пише Daily Mail.

Виступаючи з нагоди 26-ї річниці смерті принцеси Уельської, довірена особа покійної королівської сім'ї та колишній дворецький Діани заявив, що вона стукнула б "хлопчиків" головами і "веліла б їм подорослішати".

Останніми роками брати обмінялися образливими звинуваченнями і напруження не спадає. Зовсім недавно Гаррі заявив, що у нього "не було підтримки" після повернення з Афганістану, незважаючи на те, що раніше він дякував Вільяму за допомогу.

Принц Гаррі та принц Вільям із матір'ю Фото: Getty Images

"У всьому цьому рівнянні Діана — відсутня частина, і якби вона була його частиною, нічого б цього не сталося. Вона б сказала: "Хлопчики ростуть. Це не те, чого я від вас хотіла, не те, чого я від вас очікувала. Тож давай, зберися і розберися в усьому". І вона єдина людина, яка могла це зробити", — сказав Пол Баррел в інтерв'ю.

Розлад між Вільямом і Гаррі розпочався в березні 2019 року, коли Вільям, як повідомляють, вигнав Гаррі та Меган із Кенсингтонського палацу через імовірне знущання над персоналом.

А у своїх мемуарах "Запасний" принц Гаррі стверджував, що його старший брат фізично напав на нього, коли він ще жив у Ноттінгемському котеджі на території Кенсингтонського палацу.

Зовсім нещодавно принц Гаррі сказав, що повернення додому після конфлікту в Афганістані 2008 року спричинило травму, пов'язану з втратою його матері, але "ніхто з мого оточення дійсно не міг допомогти".

Принц Гаррі та принц Вільям із батьками Фото: Getty Images

У новому серіалі Гаррі стверджує, що смерть його матері "ніколи не обговорювалася", і тільки після повернення з війни він усвідомив, що все ще травмований загибеллю Діани.

Він додав: "Це ніколи не обговорювалося, і я особливо про це не говорив і приховував це, як зробила б більшість інших молодих людей".

Виступаючи раніше цього року, королівський експерт ВВС Дженні Бонд підтримала Пола Баррела, сказавши, що тільки Діана могла б помирити своїх дітей.

Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

Дженні Бонд, яка кілька разів зустрічалася з Діаною перед її смертю 1997 року, сказала, що покійна королівська особа "так явно пишалася" своїми двома синами. Однак вона турбувалася про молодшого сина.

"Діана була відданою матір'ю, і її сини значили для неї весь світ", — за її словами, принцеса Діана нібито розповіла їй, що вона осипала Гаррі та Вільяма "любов'ю та обіймами", тому що в дитинстві до неї не виявляли особливої прихильності.

Нагадаємо, раніше брат принцеси Діани, Чарльз Спенсер, показав її дитяче фото в день її загибелі.