Брат принцеси Діани показав її дитяче фото в річницю смерті

За словами Чарльза Спенсера, без Діани світ уже не той.

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31 серпня виповнюється 26 років від дня смерті принцеси Діани, яка загинула в паризькому тунелі Pont de l'Alma, коли автомобіль Mercedes Benz з нею в салоні на великій швидкості врізався в бетонну опору. З цієї нагоди її молодший брат Чарльз Спенсер, який мешкає в сімейному маєтку Олторп-хаус, де виросла Діана, опублікував архівне фото. На ньому він зовсім ще дитиною позує поруч із сестрою. Майбутня матір спадкоємців британського престолу в красивій літній сукні ніжно обійняла його за плечі.

"Ніколи, ніколи не забуду той день. Без неї світ уже не той", — йдеться у підписі до знімка.

Чарльз і Діана Спенсери Фото: Charles Spencer/Instagram

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"Чарівне фото. Діана була такою милою і, я впевнена, ще й найкращою старшою сестрою. Я виросла, люблячи Діану, як і більшість людей у цьому світі. Ви допомагаєте зберегти її доброту і дух, залишаючись тією людиною, якою ви є. Спасибі за це", "Співчуття тобі, Чарльзе, сьогодні день, коли потрібно згадати, що, перш за все, Діана була твоєю сестрою. Ким би вона не була для всіх нас, — це найважливіший аспект цього дня. З любов'ю, з Нової Зеландії", "Я завжди буду пам'ятати, як мій батько розбудив мене в цей день багато років тому. Він не був людиною, яка не часто виявляла емоції, але того ранку в нього були сльози на очах. Думаю про тебе сьогодні", — пишуть під знімком користувачі.

Як відомо, Діана похована на острові на території родового маєтку, який раніше граф описував як "оазу спокою". Вона померла від травм, отриманих під час ДТП. На той момент її синам, принцам Вільяму і Гаррі, було всього 15 і 12 років відповідно.

Разом із принцесою в авто був її бойфренд, син єгипетського мільярдера Доді аль-Файєд, який теж не вижив.

Тієї нещасливої ночі, незважаючи на заявлене обмеження швидкості 30 миль на годину (48 км), водій Діани, Анрі Поль, вів авто до входу в автомобільний тунель на мосту Pont de l'Alma в Парижі зі швидкістю приблизно 70 миль на годину (112 км). За наявними даними, Поль не впорався з керуванням і врізався в стовп посеред тунелю.

Незважаючи на очевидні важкі поранення, отримані в аварії, причиною смерті принцеси могла послужити набагато дрібніша, але підступна травма. 2019 року доктор Річард Шеперд, провідний британський судово-медичний патологоанатом, дійшов висновку, що Діана померла від крихітного розриву у вені її легені.

"Її конкретна травма настільки рідкісна, що, ймовірно, за всю кар'єру мені не траплялося другого такого випадку", — написав Шеперд у своїй книзі "Неприродні причини". Він вважає, що якби колишня дружина принца Чарльза була пристебнута, то вона б напевно вижила.

Раніше Фокус писав, що до 60-річчя Діани в затонулому саду Кенсингтонського замку з'явилася її статуя. На церемонії відкриття були присутні обидва сини покійної принцеси.