Не вечеряють із батьками: яких суворих правил палацу дотримується принцеса Шарлотта з братами

На щастя, це стосується тільки великих офіційних заходів, які діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон обов'язково відвідуватимуть, коли підростуть.

У молодих членів королівської сім'ї: принців Джорджа і Луї, а також принцеси Шарлотти, дуже суворі правила щодо того, що вони роблять на великих офіційних заходах з безліччю гостей. Про це пише Mirror.

Якщо ви член королівської сім'ї, вам потрібно дотримуватися безлічі правил, як на вулиці, так і за зачиненими дверима.

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Принцу Джорджу, принцесі Шарлотті та принцу Луї довелося дуже рано засвоїти, що вони можуть і чого не можуть робити. Правила починають діяти заздалегідь, оскільки, очевидно, маленькі члени королівської сім'ї не можуть сидіти з мамою і татом на офіційних вечерях, включно з Різдвом. Замість цього їх відправляють за дитячий стіл разом з іншими малюками.

Принцеса Шарлотта любить поратися на кухні з братами Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

За даними королівських журналістів та інсайдерів, королівським дітям не дозволяється сидіти з дорослими, доки вони "не навчаться мистецтву ввічливої бесіди".

З іншого боку, маленькі принци і принцеси явно б не витримали нудні бесіди дорослих. На коронації короля Чарльза принц Луї ясно продемонстрував, що коли йому стає нудно, він починає вередувати і привертати занадто багато уваги.

Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді, який працював на покійну королеву Єлизавету і принцесу Діану, розповів, що королівські діти їли різдвяний обід у дитячій разом із нянями. Він сказав: "Діти завжди їли в дитячій, поки не стали достатньо дорослими, щоб правильно поводитися за обіднім столом".

Принцеса Шарлотта і принц Луї Фото: Getty Images

Він також розповів, як принца Вільяма і принца Гаррі обманювали, щоб вони їли зелень і овочі під час королівських трапез.

"Королівський дитячий садок призначався не тільки для виховання умів юних членів королівської сім'ї, а й для виховання їхніх смаків. Няня завжди контролювала меню і стежила за тим, щоб вони їли збалансовану їжу, яка містила не тільки багато корисних овочів, а й знайомила їх із новими дорослими стравами", — зазначив Даррен.

Він розповів, що маскував овочі в їжі молодих членів королівської сім'ї, ховаючи їх у їхній улюбленій їжі, наприклад, додаючи овочі в картопляне пюре.

І хоча принцеса Діана стежила за правильним харчуванням своїх хлопчиків, іноді вона балувала їх і водила принців у Макдональдс.

Раніше Фокус писав про цікаві факти про принцесу Шарлотту. Вона відрізняється від свого батька в тому, що стосується меню. Її батьки, принц Вільям і Кейт Міддлтон говорили, що Шарлотта любить куштувати нові страви і її навіть можна назвати гурманом.