2 вересня 2023 року: мученика Маманта — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна починати нові справи та ображати тварин.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Маманта. Він був родом із благочестивої родини, яка постраждала за віру в Бога. Тому Маманта виховала багата вдова-християнка Амія. Але юного Маманта, як і його батьків, намагалися вбити за проповідування християнства — імператор хотів втопити його в морі, але ангел спустився з небес і врятував Маманта.

Що не можна робити 2 вересня:

скаржитися;

починати нові справи;

ображати тварин.

Народні прикмети та повір'я:

черемха вже скинула все листя — до теплої осені;

низько хмари — погода зіпсується;

безвітряно — осінь буде теплою;

День ангела святкують:

Олександр, Віктор, Володимир, Іван, Максим, Микола, Тимофій, Федір.

Народилися в цей день:

1966 рік — Сальма Гаєк, мексикано-американська актриса, володарка премії "Еммі";

1964 рік — Кіану Рівз, канадський актор, кінорежисер, продюсер і музикант (бас-гітарист);

1967 рік — Остап Ступка, український актор театру і кіно, телеведучий, народний артист України (2009).

Також цього дня:

1794 рік — починається будівництво майбутнього міста Одеси;

1831 рік — виходить перша частина "Вечорів на хуторі біля Диканьки" українського письменника Миколи Гоголя;

1834 рік — Семюел Кольт запатентував свій револьвер;

1996 рік — в Україні замість рубля вводять нову валюту — гривню;

2015 рік — Кабінет Міністрів України ухвалює рішення про створення Національної поліції України;

2021 рік — за участю президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні відкривають "Український дім".