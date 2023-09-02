Звинувачував Королеву: помер Мохаммед аль-Файєд, чий син загинув разом з принцесою Діаною

Мохаммед аль-Файєд помер майже день-у-день з подіями, які відібрали у нього сина. 94-річного чоловіка не стало 30 серпня 2023 року, а його син загинув 31 серпня, але 26 років тому.

У Великій Британії помер Мохамед аль-Файєд, батько Доді аль-Файєда, який загинув у одному авто з Діаною, принцесою Уельською. Чоловік був одним з найбагатших людей країни і намагався з'ясувати причину автокатастрофи. Про це пише агентство BBC.

Єгипетсько-британський бізнесмен Мохаммед аль-Файєд помер у своєму маєтку в Британії у віці 94 років. Смерть настала 30 серпня 2023 року, вказує BBC. Чоловік народився у Єгипті, розбудував низку компаній на Сході та в 70-х рр. став британським громадянином. У 2013 році його статки досягнули 1,4 млрд дол. Він був власником футбольного клубу "Фулхем" та свого часу дружив з американськимм поп-співаком Майклом Джексоном.

Після загибелі сина Доді аль-Файєда бізнесмен не погодився з висновками поліції та суддів, які запевняли, що стався нещасний випадок. На його думку, до смерті Доді та його подруги принцеси Діани була причетна королева Британії Єлизавета ІІ. Втім після низки судових розглядів він припинив шукати докази на підтримку своєї версії. Зокрема, у 2008 році заявив: "Досить. Я лишаю відплату Всевишньому. Але сам я більше нічого робити не буду".

Смерть принцеси Діани: деталі

Діана, принцеса Уельська та ексдружина нинішнього короля Великої Британії Чарльза ІІІ, загинула 31 серпня 1997 року. На момент смерті вона перебувала в авто разом з другом та, як стверджували, коханим Доді аль-Файєдом. Авто перевернулось в одному з тунелів в Парижі — обоє пасажирів загинули. Офіційний висновок і британського, і французького суду — "смерть внаслідок необережності". Зокрема, під час розслідування стало відомо, що водій авто був п'яний і нісся на швидкості 105 км/год, намагаючись відірватись від переслідування папараці.

Між тим Мухаммед аль-Файєд припускав, що за подіями стояла королівська родина Британії. На його думку, у Вестмінстері не бажали бачити чоловіка азійського походження, який би став вітчимом спадкоємцям престолу.

Принцеса Діана і Доді аль-Файєд Фото: З відкритих джерел

Нагадуємо, 31 серпня відзначали роковини смерті принцеси Діана. Цього дня ЗМІ зауважили, що дружина сина Діани — Кейт Мідлтон — обирає одяг в стилі, який схожий на вбрання померлої принцеси. Крім того, деякі деталі стосунків у королівській сім'ї відкрив дворецький, з яким поспілкувались журналісти. З його слів, сини принцеси — Вільям та Гаррі — ворогували. І єдина людина, здатна їх помирити, була Діана.