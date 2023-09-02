Використала особливі емодзі: Міранда Керр повідомила стать четвертої дитини (фото)

Австралійська супермодель за кілька місяців народить третю дитину з нинішнім чоловіком. Щоб повідомити деталі особистого життя, вона використала меседжер, який створив її коханий.

Міранда Керр розповіла шанувальникам про стать четвертої дитини. При цьому вона опублікувала світлини вагітного животика і вказала, кого ж чекає — хлопчика чи дівчинку. Про це пишуть на порталі Today.

41-річна супермодель та підприємниця розповіла новини про себе у меседжері Snapchat. Міранда написала, що її четверта дитина — хлопчик. Своє повідомлення ілюструвала двома світлинами з вагітної мініфотосесії.

На першій світлині жінка стоїть у повний зріст, повернувшись до об'єктива в профіль. При цьому вона показує свій вагітний животик — його добре видно завдяки білому короткому кроп-топу з оборками.

Міранда Керр - вагітний животик Фото: Instagramm / Miranda Kerr

На другій світлині Міранда дивиться прямо на шанувальників. Також є підпис: "It's a boy". Поруч з підписом — чотири блакитних емодзі-сердечка.

Міранда Керр - стать четвертої дитини Фото: Instagramm / Miranda Kerr

Міранда Керр: деталі кар'єри

Міранда Керр — 41-річна австралійка, яка перемогла у низці конкурсів краси в Австралії, а потім стала моделлю бренду білизни Victoria’s Secret та красувалась на американських та європейських подіумах. З 2013 року жінка припинила співпрацю з Victoria’s Secret. Однак за чотири роки до того потурбувалась про заробіток. Зокрема, жінка заснувала бренд органічної косметики, який зараз активно просуває в Instagram.

Зазначимо, у Міранди з її нинішнім чоловіком Еваном Шпігелем вже є двоє синів — 5-річний Харт та 3-річний Майлз. Також має сина від попереднього шлюбу — 12-річного Флінна, якого народила у шлюбі з актором Орландо Блумом. Еван Шпігел, до речі, є генеральним директором меседжера Snapchat.

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