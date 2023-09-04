Пенелопа Крус показала архівні знімки із Сальмою Хаєк на честь її 57-річчя (фото)

Дві зірки екрану давно товаришують та звертаються одна до одної в соцмережах.

49-річна іспанська акторка Пенелопа Крус привітала Сальму Хаєк, свою хорошу подругу, з днем народження архівними кадрами. Чорно-білі знімки з іменинницею зірка екрану виклала в Instagram з понад 6 млн підписників.

"З днем народження, моя дорога подруго", — звернулася до Хаєк в день 57-річчя її колега по цеху.

На фото дві акторки постали під час різних публічних виходів, позуючи вдвох.

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Пенелопа Крус та Сальма Хаєк

Зазначимо, що Сальма Хаєк народилася 2 вересня 1966 року в Мексиці.

"Дякую за всю любов до дня народження", — відповіла іменинниця на привітання та показала свій святковий торт.

Сальма Хаєк

"Дві найкрасивіші жінки у світі", "З днем народження, королево Мексики @salmahayek", "ікони", — коментують публікацію Крус її прихильники.

Сальма Хаєк та Пенелопа Крус давно товаришують. Свої стосунки вони називали "колом любові, підтримки, можливостей та довготривалої дружби".

Пенелопа Крус, Сальма Хаєк та Зої Салдана

Нагадаємо, Сальма Хаєк продемонструвала бірюзовий купальник Gucci на фоні океану.

Також Фокус писав про відверту фотосесію Сальми Хаєк на честь її 57-річчя.