Сальма Хаєк позувала на фоні океану в купальнику Gucci (фото)

Знаменитість продемонструвала суцільний купальник під час відпочинку в Мексиці.

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56-річна американо-мексиканська акторка Сальма Хаєк показала новий знімок з літнього відпочинку. Свіжим кадром зірка "Фріди ділиться у своєму Instagram з понад 26 млн підписників.

Знаменитість позувала в бірюзовому суцільному купальнику Gucci на фоні океану. Волосся легенькими хвилями спадало на плечі Сальми. У руках вона тримала сонцезахисні окуляри.

"Часом ваше волосся вирішує співпрацювати тоді, коли ви найменше цього очікуєте або коли воно вам найменше потрібно", — прокоментувала публікацію дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно.

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Сальма Хаєк

"Визначення богині", "Колір океану — найгарніший колір", "Який дивовижний краєвид, Сальмо, нехай буде ще краще", — коментують нове фото Хаєк її прихильники.

Кілька тижнів зірка фільму "Вічні" відпочивала з родиною у Мексиці. До неї приєдналися чоловік, бізнесмен Франсуа-Анрі Піно, донька Валентина, мама акторки та діти її коханого від попередніх союзів.

Нагадаємо, Сальма Хаєк приміряла чорний купальник з пікантним вирізом.

Також Фокус писав про те, як Сальма Хаєк виглядає без макіяжу.