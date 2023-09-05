57-річна Сальма Хаєк станцювала в яскравому бікіні (відео)

Знаменитість поміркувала про життя на фоні високого кактуса.

57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк станцювала в бікіні та парео. Відео зірка екрану ділиться у своєму Instagram.

Дружина французького мільярдера Франсуа-Анрі Піно постала в яскравому купальнику, додавши до нього таке ж парео. Волосся знаменитість залишила розпущеним та одягла сонцезахисні окуляри.

Судячи з усього, Сальма досі відпочиває в Мексиці. На відео видно високий кактус, а супроводжує ролик анімація у вигляді метеликів.

"Життя — це ряд фаз з починаннями і закінченнями, саме тому іноді можна відчувати себе метеликами 🦋 навіть якщо ми відпускаємо частину себе…" — поміркувала акторка, яка напередодні відсвяткувала 57-й день народження.

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"Метелик так гарно символізує фази в житті з перетворенням краси та переродженням", "Метелик 🦋 прекрасний! Доброго ранку", "Королева назавжди", — коментують нове відео знаменитості її прихильники.

Нагадаємо, Пенелопа Крус привітала Сальму Хаєк з 57-м днем народження архівними фото.

Також Фокус писав про фотосесію Сальми Хаєк у бікіні на честь дня народження.