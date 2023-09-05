Меган Маркл не захоче робити реверанс перед Кейт Міддлтон, коли та стане королевою

Експерт розповів про ключову причину, чому Сассекські точно не повернуться жити у Великобританію.

Королівський біограф Ендрю Мортон стверджує, що 38-річний принц Гаррі та 42-річна Меган Маркл не повернуться до Великобританії, оскільки ексакторка не захоче зробити реверанс перед Кейт Міддлтон, коли принц Вільям стане королем. Про це пише Sky News.

Біографа, який працював із принцесою Діаною над фільмом "Діана: її справжня історія" 1992 року, запитали про ймовірне повернення герцога та герцогині Сассекських до королівства.

У 2020 році подружжя залишило посади старших членів королівської родини та переїхало до Каліфорнії.

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Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty

"Що, і щоб Меган Маркл реверансувала перед Кейт Міддлтон?" — запитав Мортон. "Я так не думаю. Я не бачу цього. У них у Каліфорнії своє життя".

"У них є свій власний набір, вони мають свій власний вплив і мають власні компанії", — продовжив експерт.

Відповідно до королівського протоколу, Маркл повинна буде вклонитися Міддлтон лише після того, як принц Вільям зійде на престол.

Коментарі Мортона зʼявилися після того, як принц Гаррі оголосив, що він поїде додому — без Меган Маркл — для участі в церемонії нагородження WellChild у Лондоні, а потім відправиться до Німеччини, де він зустрінеться зі своєю дружиною на Іграх Нескорених для поранених військових.

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Невідомий королівський інсайдер розповідав, що Гаррі не буде надано аудієнції з батьком, оскільки 74-річний король Чарльз III "не має часу", щоб побачити свого молодшого сина.

Нагадаємо, як принц Гаррі звертається до дружини.

Також Фокус писав про повернення Меган Маркл у соцмережі.